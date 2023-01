Vestir bien a partir de los 50 años es cuestión de simplicidad y de experiencia. De hecho, a estas alturas es más que probable que ya hayas asentado las bases de tu estilo. Y es que el conocerse a una misma es una de las grandes ventajas que trae consigo madurar. Seguramente ya tendrás más que definidos tus gustos y conocerás de sobra qué cortes, diseños, colores y estampados te favorecen más. Sin embargo, eso no te librará tan fácilmente del eterno dilema del ‘qué me pongo’. Da igual cuantos años tengas o cómo de grande sea tu vestidor, lo cierto es que a todas nos persigue este problema estilístico si no contamos con un buen fondo de armario.

Si te paras a pensar un segundo, seguro que cuando vas por la calle y te fijas en mujeres que visten bien no llevan ‘nada especial’. Pues… ahí está la fórmula infalible. Todo se resume en elegir piezas básicas que combinen fácilmente y te favorezcan. Y ahora es tu momento, porque las rebajas de invierno se presentan como la oportunidad perfecta para hacerte con prendas atemporales que te saquen de cualquier apuro y no pasen fácilmente de moda.

Las 7 prendas de rebajas que necesitas en tu armario de invierno

Como normal general, si ya has superado la barrera de los 50 años, en tu armario cápsula nunca pueden faltar unos vaqueros que te sienten como un guante y, por supuesto, una blazer oversize. Lo cierto es que con el paso de los años la americana se ha ganado por méritos propios estar en el armario de todas las mujeres maduras. Y es que reúne las características clave para convertirse en un básico imprescindible: es práctica, versátil, y aporta un plus de estilo sin apenas esfuerzo.

Pero ojo, porque hay otra prenda que tampoco puede faltar en tu fondo de armario: la camisa blanca. ¿El motivo? Su versatilidad, su atemporalidad y su sencillez. Si bien en el pasado era una prenda solo apta para los hombres, desde hace algunos años cogió carrerilla y consiguió hacerse un hueco en el pódium de las piezas indispensables de cualquier mujer que quiera vestir bien día y noche.

¿Otras prendas que debes fichar estas rebajas y exprimirlas siempre? Una gabardina clásica, un pantalón de cuero, un buen jersey… ¡Sigue bajando y ficha todo lo que necesitas para ser la más sofisticada de lunes a domingo.