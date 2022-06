Dice Anna Ferrer que está «esperando con ganas las noches de verano en vestidos largos y cuñas de esparto, con la piel rosita y el pelo ondulado». Y, no le falta razón. Pero hasta que lleguen sus (y nuestras) ansiadas vacaciones, nos ha vuelto a regalar un estilismo perfecto. Nosotras creemos que el vestido que luce, es ideal para una boda en la playa.

La hija de Paz Padilla disfrutó de un día de ocio y directamente desde un lugar precioso (del que no ha desvelado ubicación), la joven nos ha dejado con la boca abierta con uno de los vestidos bohemios de la colección de ‘Name The Brand‘ de este verano. Se trata de un diseño largo en gasa con estampado efecto tie dye de colores corales. La buena noticia es que el modelo, bautizado como ‘Bloody Mary’, (cuyo precio es de 149,95 euros) está disponible en la web de la firma en las tallas: XS, hasta XL.

Es tan ponible que promete desaparecer porque es de esas prendas que no te vas a quitar en los meses de calor y sientan bien siempre tanto para tus looks de día con sandalias de yute y un bolso de rafia, como para acudir como invitada a una boda con taconazo y una cartera de fiesta. También es el modelito perfecto para llevar las verbenas del pueblo cuando empiece a refrescar. Solo necesitas completarlo con una chaqueta denim, y tendrás el conjunto definitivo.

Anna Ferrer nos ha despertado (con su vestido) ganas de «saraos veraniegos»

En plena antesala del verano -¡falta una semana!- no hay día que no pensemos en nuestros estilismos fresquitos. Hechos hecho los deberes por ti y hemos recogido este conjunto fácil de copiar. La experta en moda nos ha iluminado con un su propuesta muy cómoda.

Una elección que nos ha encantado por ser desenfadada y estilosa, sin grandes estridencias. Por eso es ideal para ser la invitada perfecta para una boda en la playa, porque para este tipo de ceremonias no es necesario ir tan formal.En definitiva, es un modelo que hará las delicias tanto de las mujeres clásicas como de las más atrevidas.