La cantante ha viajado con su pareja a Mallorca y nos ha mostrado su lado más hippie, y también con un punto sexy, para pasear por Valldemossa

La pandemia obligó a cancelar su boda prevista para el pasado 14 de junio, pero Chenoa y su pareja, Miguel Sánchez Encinas, están disfrutando de las vacaciones en Mallorca, donde se iba a celebrar el enlace junto a la hija del médico.

La cantante les está enseñando los rincones más bonitos de la isla, y para su paseo por Valldemossa la cantante eligió un look en clave hippie, muy de su estilo, pero que también encerraba un toque sexy.

Chenoa optó por un look muy cómodo y verano total, con una falda midi en tono teja plisada y un to negro también plisado con con escote halter. Siguiendo la moda de las mascarillas coordinadas con el estilismo, ella lució una de estampado africano en los mismos tonos.

La parte más sexy estaba precisamente en la espalda del top, totalmente al descubierto y solamente con un lazo para sujetarlo.

Los complementos también jugaron un papel importante en su look. Para poder caminar durante horas y con total comodidad, optó por unas sandalias planas de cuero de tiras, y como bolso también una cómoda bandolera de piel negra con tachas doradas, de Michael Kors.

Chenoa lleva el complemento imprescindible

Y no puede haber un buen look de verano si no lo coronamos con un sombrero, el complemento que siempre aporta el toque más chic, pero que también es el más idóneo para protegernos del sol. La cantante recurrió al clásico de rafia con cinta negra, el modelo con el que aciertas seguro.

Como joyas, también unos clásicos pendientes de botón de perlas, y varias pulseras de oro, a juego con el reloj, y otras más hippies.

Un look todoterreno que nos parece ideal para hacer turismo pateando durante todo el día estas vacaciones por las distintas ciudades de España.