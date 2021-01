De menos de 40 a casi 700 euros: Nuestras famosas favoritas has sacado los chaquetones más fashion (y caros) a la calle y estos son nuestros preferidos.

«Año de nieves, año de bienes». Si el refranero español está en lo cierto; que yo, personalmente, confío plenamente en que sí; este 2021 será un año cargado de buenas noticias. Y mira, ya era hora. Enero ha dado el pistoletazo de salida con una nevada histórica, nunca antes vista por muchos de nosotros, que estamos seguros que quedará en nuestra mente para siempre. En el centro de la península, en el norte y en muchas de las provincias de nuestro país, el finde ha estado protagonizado por los paisajes blancos, los muñecos de nieve y, cómo no, la ropa de abrigo. En estos primeros diez días del año hemos tenido que sacar nuestros chaquetones más calentitos y, con precaución y siempre siguiendo las medidas de contención de la Covid-19, salir a disfrutar de la nieve como críos. Porque, si la sabiduría popular no miente, este será el principio de un gran año y toca celebrarlo.

Como cualquier ser humano con sentimientos, nuestras famosas favoritas tampoco se han podido resistir a estas increíbles nevadas que nos está trayendo Filomena. Como nosotros, ellas también han salido de sus casas, bien abrigadas, a batirse en una divertida batalla de bolas de nieve. Lo han hecho con gorros, bufandas, botas y chaquetones de lo más fashion que nos han servido de inspiración para estos días de temperaturas extremas. Han sido tantos (¡y tan bonitos!) que no hemos podido seleccionar nuestros preferidos.

Los chaquetones más molones que han lucido nuestras famosas este fin de semana nevado

A través de Instagram hemos podido cómo las celebs más influyentes del momento se ponían sus plumas y parkas más abrigaditas y derrochaban estilo aún con capas y capas de ropa. Nos ha enamorado especialmente el abrigo de Bershka que llevó Paula Echevarría y la sudadera de Isabel Marant de Amelia Bono; pero también los chaquetones que lucieron influencers como María F. Rubíes o Anna Ferrer Padilla. o personajes televisivos de la talla de Anabel Pantoja o Nagore Robles.

Algunos, de marcas como Zara, cuestan menos de 40 euros; sin embargo, hay otros que rozan casi 700 euros. Estos son los chaquetones más molones que hemos visto estos días a nuestras famosas favoritas. Buenos, bonitos y, no, no tan baratos como nos gustaría. ¿Cuál es tu favorito? ¡Yo siento que necesito todos pero lo cierto es que no tengo espacio en mi armario para casi ninguno!