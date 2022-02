Seguro que has hecho todas las compras en las rebajas y ya estás pensando en las nuevas adquisiciones para esta primavera. Todas las firmas de moda, tanto en tienda física como online, ya nos muestran el avance de las nuevas tendencias que vamos a llevar esta temporada y muchas de ellas están en nuestra lista de deseos. ¿Cuál tiene que ser la primera prenda que debemos incluir en la lista de la compra? Pues no lo pienses ni un minuto más: las chaquetas de punto son la mejor inversión para los días de entretiempo, cuando cada mañana nos resulta algo más complicado acertar con el look.

Desde que la moda comfy se impuso en nuestras vidas, el punto se ha convertido en una de las tendencias top. Esta primavera también estará muy presente en todos nuestros estilismos, especialmente con las chaquetas de colores, que van desde los tonos pastel a los más vibrantes pasando por los estampados más clásicos de pata de gallo o rayas.

Las chaquetas de punto: la prenda imprescindible en tu armario para los primeros días de la primavera

La chaqueta de punto te salva los estilismos de los primeros días de la primavera, cuando es necesario una prenda para los momentos más frescos de las primeras horas del día y al caer la tarde. Además, es la más versátil de todas, ideal para encajar con los estilismos más casual y relajados y también para combinar con los más sofisticados. Ya hemos visto que una chaqueta de punto puede ser la compañera perfecta de los vestidos de gasa, los slip dress o las faldas de tul, e incluso en las alfombras rojas también se llevan con los looks de gala.

Esta primavera se levan con largo a la cintura, con botones joya, cuello bebé, con bolsillos, en la línea de las clásicas de Chanel… Tienes para elegir la que mejor se adapte a tu estilo, pero búscalas dando ese toque de color que tras los días de invierno nos alegran los primeros looks de la primavera.

Aquí te dejamos una selección donde seguro que encuentras tu chaqueta de punto favorita.