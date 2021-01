Carolina de Mónaco hoy cumple 64 años y queremos celebrarlo repasando algunos de sus estilismos más elegantes y sorprendentes.

Hoy, 23 de enero de 2021, Carolina de Mónaco cumple 64 años. 64 primaveras que le han sentado mejor que cualquier otro mortal; pues ella, además de ser una de las royals más estilosas de todos los tiempo; es, a su edad, también de una belleza tan singular (y natural) que nadie puede negarla. En una época en la que la gran mayoría de famosos y monarcas pasan por el quirófano para retocar su imagen; la hija de de Rainiero de Mónaco y Grace Kelly se atreve a presumir de arrugas, llenas de vida, historia y, por qué no decirlo, también de elegancia. Pero tampoco no se avergüenza de su pelo cano, que lo luce con orgullo siempre que tiene oportunidad. La última vez, en el Día Nacional de Mónaco del pasado año. Una naturalidad que la honra y que la han convertido en todo un icono de estilo y saber estar.

Carolina de Mónaco, a sus recién cumplidos 64 años, puede presumir de muchas cosas. La princesa monegasca puede hacer gala de su veteranía (y es que la edad y la experiencia son todo un grado); del cariño que ha conseguido reunir del pueblo de Mónaco; pero, sobre todo, de su impecable estilo. Heredera de la gracia y presencia de su madre y conocedora de las tradiciones y normas protocolarias gracias a su padre; la hermana y perfecta baluarte de su hermano Alberto es, sin lugar a dudas, la mejor embajadora de su país y su estilo es toda una fuente de inspiración.

Una vida en looks: Estos son algunos de sus estilismos más representativos

Mientras que el resto de royals se fijan en los armarios de sus coetáneas, Carolina de Mónaco no necesita echarle el ojo a absolutamente nadie. Su estilo es tan sumamente personal y propio que ella se basta y se sobra para triunfar. Su pasión por la moda, su amistad con grandes diseñadores como Karl Lagerfeld y su exquisito gusto son ya más que suficientes para que la monegasca consiga enamorarnos con todos y cada uno de sus looks. A modo de homenaje, de regalo por sus 64 años, hemos querido seleccionar sus mejores (y más llamativos) modelitos. Un viaje por el estilo de, muy probablemente, la última princesa de cuento. Diez looks que han cambiado el rumbo de la monarquía europea y que han inspirado a diseñadores, captadores de tendencias y, sobre todo, a cualquiera de nosotras. ¡Feliz cumpleaños, Carolina!