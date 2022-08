No hay tregua en esta guerra abierta entre Carmen Lomana y Tamara Falcó. Hace solo dos semanas, la leonesa se enfundaba desafiante en un vestido de la colección que la Marquesa de Griñón diseñó para Pedro del Hierro. En esa ocasión, optó por la versión blanca del vestido, que estaba muy lejos de mostrar rendición, pues hoy ha vuelto a ponerse un diseño de Tamara.

La socialité no tiene ningún remilgo para acusar tanto a Tamara como a su madre, Isabel Preysler, de copiarle los estilismos: «Son unas pesadas» decía arremetiendo contra ellas. Parece que con una vez no ha sido suficiente y, al no obtener respuesta, se ha armado de valor para darle una segunda oportunidad a su vestido de la discordia en otro color. ¿Estará la Marquesa muy ocupada con su nueva vida de estrella de Netflix como para continuar la ofensiva?

El diseño por el que ha optado Carmen tiene un escote asimétrico con manga abullonada francesa muy chic. Además, se ha apuntado una vez más a la moda de estilo cut out, pues el vestido tiene una gran abertura lateral que deja ver la cintura. Este diseño es la pieza perfecta para una cena elegante con amigos en verano y… para desatar un conflicto bélico entre millonarias.

Carmen Lomana ha combinado el vestido de Tamara Falcó con unas sandalias doradas

El precioso vestido sólo podía mejorarse con un buen zapato y eso es justo lo que ha hecho Carmen. Unos salones de estilo kitten son nuestros mejores aliados para ir elegante a un evento sin cansar nuestros pies o nuestra espalda. Además, este diseño de zapatos está muy de moda y su tacón de apenas 5 centímetros es perfecto para aguantar de pie. Si no los veis suficiente, siempre podéis apostar por unas sandalias de tipo mule, que también están muy en boga.

Desliza para ver el look completo de Carmen Lomana en la galería. ¿Tardará mucho en contestar a su envite Tamara Falcó?