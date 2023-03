En las últimas semanas, Carmen Lomana no ha dejado indiferente a nadie con los estilismos que ha elegido para sus apariciones públicas. Hace poco, lo hizo recreando el famoso 'New Look' de Christian Dior en su visita a ARCO, con una falda midi acolchada que caía en forma de corola, y una americana cropped de hombros delicados y estrechísima cintura que realzaba su figura. Sin embargo, ha sido hoy cuando su atuendo nos ha impactado, con un atrevido conjunto de Bimba y Lola.

La socialité se ha puesto nostálgica y ha rescatado un conjunto de crochet en color beige y con detalles de flores de colores, que está compuesto por un crop top de manga francesa y un short de lo más atrevido. Aunque el total look al completo es una maravilla, ha sido el detalle de enseñar pierna lo que más ha llamado nuestra atención. Lamentablemente las dos prendas forman parte de la colección de verano del año 2015, pero nos sirve como inspiración para saber que, un año más, el crochet se posicionan como una tendencia absoluta esta temporada primavera-verano 2023.

Que las famosas patrias apuesten por el ganchillo es la mejor forma de confirmar que estamos ante una de las modas de los próximos meses. Y si hay una prenda que arrasa sobre las demás y que ya se corona como la favorita de las prescriptoras de estilo es, sin lugar a dudas, el pantalón de crochet. Una prenda fresquita que gana popularidad por su comodidad (gracias a su elástico en la cintura), su estilo relajado y su inevitable aire juvenil.

Carmen Lomana, pura sensualidad a los 74 años con un short de Bimba y Lola

El conjunto de Bimba y Lola cuenta con detalles que muestran el cuerpazo de Carmen Lomana, una esbelta figura, dicho sea de paso, muy atlética y bien cuidada. La empresaria ha presumido de piernas firmes y no ha dejado indiferente a nadie. El look nos ha encantado por su diseño y el mensaje que transmite: se puede llevar pantalón corto a cualquier edad. Esta pieza tan sexy y femenina será un básico en nuestro armario estival.

De ahí que, en cuanto suben las temperaturas, las marcas saquen diseños en este tejido que siempre funciona como vestidos, tops, faldas, pantalones o complementos de todo tipo. Solo tienes que dar con las piezas ideales para lucir el que más te favorezcan. ¡Te hemos dejado algunas en nuestra galería! Sigue bajando