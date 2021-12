Están las que van a la nieve enfundadas en auténticos trajes de aprés-ski y luego está Alba Díaz, fashionista donde las haya; que desafía al mal tiempo con un look tan moderno como poco económico. La hija de Vicky Martín Berrocal es de las que sigue a raja el “antes muerta que sencilla” y no ha dudado en sacar del armario una sudadera de Balenciaga que ronda los 700 euros. Sí, a la influencer le gusta el riesgo y la moda porque, aunque la prenda no es apta para cualquier bolsillo, el conjunto es muy bonito.

Ha combinado la sudadera de gama alta en color negro, con el logo estampado en letras de colores, con un pantalón deportivo en terciopelo de color rosa vibrante y un gorro de punto a conjunto con el suéter. En los pies, zapatillas Nike clásicas; a tono con la nieve que tiñe de blanco la Sierra de Madrid. Además, la mezcla de tonos neutros con un toque flúor aporta vitalidad y eso, nos gusta.

Como buena millenial, Alba se ha hecho dueña de la estética urbana y luce como nadie el estilo ‘sporty chic’. Balenciaga es la marca de cabecera de celebridades de la talla de Kim Kardashian, (musa indiscutible del director creativo de la firma Demna Gvasalia; un diseñador de Georgia de lo más peculiar), y ahora también de la hija de Manuel Benítez, ‘el Cordobés’.

Copia el estilo de Alba Díaz y atrévete con la ropa deportiva

Durante la pandemia, con la imposición del teletrabajo, nos pusimos chándal casi cada día y esta temporada promete seguir siendo nuestro mejor aliado. La estética casual es tendencia desde hace unos años y, contar con ropa deportiva en nuestro armario es vital. Y Alba Díaz así nos lo recuerda. Es un estilo cómodo, casual y la opción más calentita para los días de invierno. Incluso sexy, si te lo propones. Con una sudadera, unos pantalones holgados y unas sneakers tendremos el conjunto deseado en clave ‘chic’. Y si le añadimos una gorra beisbolera o un gorro de lana, elevaremos al máximo nuestra elección.

¿Leggins y zapatos de tacón de aguja? Sí, se puede

Si hace un par de temporadas nos llegan a decir que la moda pasaría por añadir a nuestros conjuntos deportivos zapatos de tacón, no nos lo creeríamos. Además de ser comodísimos, los leggings pueden ser piezas muy sofisticadas si sabes cómo combinarlos. Para pasar de look, a lookazo nada como añadir unos zapatos, sandalias o botas de tacón y, ¡listo! Ya tienes el outfit perfecto para acudir a una cena, por ejemplo.