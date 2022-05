Después de muchos meses de disputas y enfrentamientos, la paz ha llegado a la familia y nada mejor para poner el broche de oro a esta reconciliación y armonía que una celebración familiar. Las Campos se van de boda y no pueden estar más emocionadas. El hijo de Carmen Borrego y dicen que el nieto preferido de María Teresa Campos, José María Almoguera se casa (vestido por Félix Ramiro) con su novia Paola. La ocasión lo merece y todo el clan lucirá sus mejores galas… Y cuando María Teresa, Terelu Campos y Carmen Borrego deciden darlo todo no dejan indiferente a nadie.

Carmen es la feliz madrina, María Teresa Campos la emocionada abuela y Terelu la orgullosa tía. Con ellas, también las más jóvenes del clan, Alejandra Rubio, convertida en una estrella de la televisión y en una influencer con mucho estilo, y la hermana del novio, Carmen Almoguera, la más discreta de las mujeres de la familia.

Las Campos nunca defraudan con sus looks de boda

Una de las características que une a las mujeres Campos es su fuerte personalidad. Para bien o para mal no dejan indiferente y eso también se refleja en su estilo. Coquetas, presumidas y ‘adictas’ a las compras (especialmente María Teresa y Terelu) sus estilismos no son precisamente una oda a la discreción. Amantes del color, de los estampados llamativos, de los encajes y la pedrería para los momentos más especiales, sus looks impactan, tanto en televisión como cuando se visten de invitadas.

Así lo hemos comprobado en todas las bodas a las que han asistido a lo largo de estos pasados años. Madre e hijas han sido unas invitadas de lujo con trajes poderosos, la mayor parte vestidos largos, donde han primado los encajes, los brillos, el raso, los tejidos satinados, los drapeados y los grandes lazos. Si hablamos de diseñadores, Hannibal Laguna ocupa un lugar especial en el corazón estilístico de la familia. Especialmente en el caso de la colaboradora ypresentadora de ‘Sálvame’ , que incluso eligió un vestido del creador alicantino para su boda con Alejandro Rubio en Santander, en 1998.

Pasión por los zapatos

Si algo une en cuestión de moda a todas las mujeres Campos es la pasión por los zapatos. Comenzando por la matriarca, que incluso lanzó su propia firma con sus diseños y en cuyo zapatero no faltan los diseños de Valentino, Manolo Blahnik o Jimmy Choo, que en más de una ocasión le han ‘robado’ sus hijas. Aunque en el caso de Carmen Borrego son las botas de estilo cowboy por las que siente especial predilección.

Antes de verlas en la boda de José María, a la que sabemos que Terelu irá vestida de color lila, hemos hecho un repaso a las distintas ocasiones a las que Las Campos han sido invitadas a bodas de personajes muy populares. A través de estas imágenes nos podemos hacer una idea de la elección para este gran día.