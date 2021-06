La exmujer de Amador Mohedano ha llevado una camiseta con mensaje que, si bien podría ser una casualidad, también podría ser un guiño a su sobrina.

La noticia de que Rocío. contar la verdad para seguir viva va a tener una segunda temporada que se estrenará el próximo otoño y que está recibirá el título de En el nombre de Rocío no ha sentado bien a todo el mundo. Rocío Carrasco, después de romper su silencio para relatar cómo ha sido su tormentosa vida desde que el padre de sus dos hijos apareciese en ella; ahora prepara una nueva entrega de su serie documental. En ella, la de Chipiona pretende narrar cuáles han sido los motivos que le han llevado a romper todo tipo de relación con su familia. Entre ellos, Gloria Camila, José Ortega Cano, Amador Mohedano y, cómo no, también Rosa Benito. Y es de ella precisamente de quien venimos a hablar hoy.

Y es que, nada más publicarse que la hija de Rocío Jurado se sentaría frente a una cámara para desvelar los secretos de la familia Mohedano; la exmujer de Amador ha colgado una fotografía en su cuenta de Instagram que nos ha dejado a todos con la boca abierta. ¿El motivo? En ella aparece luciendo una camiseta con un contundente mensaje que podría ir dirigido a Rocío Carrasco.

La camiseta (con mensaje incluido) que ha llevado Rosa Benito tras la noticia de Rocío Carrasco

La colaboradora de Viva la vida posaba ayer en su perfil de la red social con una camiseta cuyo mensaje no ha dejado indiferente a nadie. Y es que en ella se puede leer algo muy directo y conciso: «La persona que te acompaña en el viaje es el mejor de los destinos». Una frase que habla de la importancia de rodearse de buenas personas en la vida para poder disfrutar de ella al máximo; y que podría hacer referencia a su (no) relación con la que fuera su sobrina. ¿Querrá decir con ella que siente que Rocío Carrasco no la haya acompañado en sus últimos años? ¿Se referirá a que el resto de la familia Mohedano sí que han sido buenos compañeros de viaje? ¡Hagan sus apuestas!

Sea como sea, lo que sí que tenemos claro es que es una camiseta (y un mensaje) diseñada por Gema López, que junto a la ilustradora Anabel Lee y la marca ne&nu creó hace unos días esta original prenda que ahora arrasa en Internet. Se trata de una camiseta oversize de manga corta que, a modo de print delantero, presenta este ahora polémico mensaje; y que no puede gustarnos más. ¡No nos extraña que Rosa Benito no se haya podido resistir a llevarla!