El cambio de armario ya lo tienes a la vuelta de la esquina. Guardar la ropa invernal, sacar la de primavera y, a la vez, pensar en la lista de deseos que van a estar en tus compras de temporada. Seguro que caerás en la tentación de algunas de las nuevas tendencias más marcadas, pero no debes olvidarte de básicos que te van a solucionar cualquier look. Si todavía no la tienes, Sara Carbonero ya nos ha dado la pista de que una camisa vaquera tiene que ser tu primera compra para esta primavera.

La periodista nos encanta con sus estilismos relajados, mezcla del estilo boho con el toque roquero. Su último look ha sido la mejor prueba de ello, luciendo un vaquero pitillo negro, con camisa vaquera abierta, que dejaba ver una básica camiseta blanca debajo, y el cinturón estilo cowboy. Un conjunto básico, atemporal pero con el que nunca vas a fallar. Y con su estilismo nos deja muy claro que la camisa vaquera es esa prenda comodín que puedes llevar a todas las horas del día.

La camisa vaquera de Sara Carbonero, la prenda comodín más atemporal

Si hablamos de una camisa vaquera no estamos hablando de tendencias. Es una de las prendas más versátiles, que combina con casi todo. Cada año se reinventa, pero si no quieres arriesgar opta por el modelo más clásico en los distintos tonos de azul, porque será un acierto seguro.

¿Cómo la puedes combinar? Las posibilidades son infinitas y todas acertadas. Haz como Sara Carbonero y busca la versión más roquera con pitillos o puedes decantarte por un total look denim oversize. Pero también las camisas vaqueras quedan ideales en el contraste, con una falda de seda o acompañando a un vestido lencero. Y esta primavera, que las minis van a arrasar en la calle, podrán tener en la camisa vaquera a su mejor aliada. Incluso puedes atreverte a combinarla con un traje pantalón, para dar el punto más relajado al estilo ejecutivo.

Ideal incluso en los looks de noche

También puedes triunfar con ella por la noche. Una camisa vaquera con una falda de lentejuelas y taconazo es un look diferente y lleno de estilo para una noche de fiesta.

Esté o no entre las tendencias que llegan cada temporada, lo que está claro es que se trata de una prenda imprescindible en el armario de cualquier mujer, tenga la edad que tenga.

Hemos buscado para ti por las distintas firmar algunos de los modelos más clásicos para que estén en tu armario año tras año sin pasar de moda. ¡Elige la tuya!