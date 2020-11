Un camisa de inspiración flamenca puede ser la mejor prenda para crear un look de fiesta sobresaliente. Lo comprobamos con Paloma Cuevas

Centrada en sus dos hijas y en sus padres, Paloma Cuevas está viviendo con absoluta discreción la nueva etapa de su vida tras su separación de Enrique Ponce. A diferencia del torero que muestra abiertamente su amor a su nueva pareja, Ana Soria, ella prefiera mantenerse alejada del foco público, y solo a través de las redes sociales da a conocer sus pensamientos. El último ha sido para dar aliento y ánimos en estos momentos tan difíciles. «Cuando el alma vuela y recuerda la magia de un baile de volantes, un rebujito bien fresquito, ese rinconcito de tu patio favorito, esa canción que te hace levantarte y bailar una más, el sonido de una guitarra al compás de esas palmas, ese regreso de madrugada…. Un día menos para volver a disfrutar del colorido de la vida con nuestra gente!!».

Paloma recuperó para ello una foto vestida de flamenca, con un falda de cintura baja de cuadros con bordados y una camisa blanca con bordados y vistosas mangas rematadas en volantes, de la diseñadora Juana Martín. Una camisa que puede ser la prenda ideal para crear un look de fiesta.

Estas navidades serán muy diferentes, pero en esas pequeñas reuniones no podemos perder la buena costumbre de vestirnos bien. Con un sencillo pantalón negro, unos stilettos y la camisa blanca aflamencada no vas a necesitar nada más para triunfar.

Clásica y discreta

Si algo define a Paloma Cuevas es su absoluta discreción, con looks en los que prefiere las líneas atemporales a las tendencias de cada momento. En su armario encontramos muchos vestidos de corte lady, al estilo años 50, pero también vestidos y faldas largas, que tienen cierta inspiración boho. Y cómo no, las camisas y tops en blanco con bordados y encajes que ha convertido en su prenda fetiche para los estilismos más espectaculares .

Entre sus diseñadores preferidos están Eduardo Ladrón de Guevara y Valentino, y si hablamos de la moda flamenca, ya hemos dicho que es Juana Martín quien suele vestirla para acudir a la feria de su Córdoba natal.

Paloma Cuevas diseñadora

También con gran discreción ha llevado su faceta como diseñadora de joyas para la firma Yanes, de la que también ha sido imagen. Y eso que hasta la mismísima reina Letizia tiene en su joyero unos pendientes de su creación: «Lo mío con el diseño surgió de una forma espontánea. Estudié mi carrera que no tiene nada que ver con este mundo (es licenciada en Ciencias empresariales), pero como siempre me habían gustado las piedras y me encantaba dibujar fue Cristina Yanes quien un día me animó a que diseñara mis joyas. Cogía mis dibujos mientras acompañaba a Enrique por América, me fijaba en las piedras, las estudiaba, y luego creaba mis piezas», aseguraba cuando presentó su primera colección en 2002.