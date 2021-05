La colaboradora de ‘Sálvame’, reconvertida en empresaria y mujer de negocios con Sabores de La Esteban, ha refinado su estilo y no puede gustarnos más.

Hace tan solo unas semanas, Belén Esteban contaba en SEMANA que comenzaba una nueva etapa profesional lanzándose al mundo empresarial con su marca Los sabores de la Esteban; una deliciosa línea de productos gastronómicos que ha resultado ser todo un éxito. Aunque por ahora solo ha puesto a la venta su gazpacho y su salmorejo, estas refrescantes sopas frías se han convertido en las favoritas de las seguidoras de la de Paracuellos del Jarama pero también de sus amigos y de todos aquellos amantes de la buena comida. A todos les ha encantado esta nueva faceta de la colaboradora de Sálvame. Tanto, que han agotado las existencias en más de un supermercado. Sin embargo, este cambio laboral no ha venido solo, y es que, convertida en toda una mujer de negocios, Belén Esteban también ha modificado su manera de vestir. Ahora mucho más elegante y profesional.

De colaboradora a mujer de negocios: Así ha sido el cambio de look de Belén Esteban

De la mano de Manuel Zamorano, el estilista favorito de los colaboradores de Sálvame y también el encargado de hacer su magia en los reportajes de nuestra revista; Belén Esteban ha transformado su estilo de la forma más acertada y se ha convertido en toda una mujer de negocios. La empresa va viento en popa y su estilo también. La tertuliana más querida de todo Telecinco ha dejado a un lado las leggings, los vestidos de algodón y las camisetas estampadas para sorprender al mundo luciendo las chaquetas blazer más elegantes y las sandalias de tacón más favorecedoras. Una metamorfosis que no puede gustarnos más y que sus fans también han notado.

Subida a unos buenos tacones, la ‘Princesa del pueblo’ ahora es una reina de los negocios y sus looks lo dejan claro. Especialmente el último de ellos, con el que ha posado en el salón de belleza de Manuel Zamorano y que hemos podido ver a través de su cuenta de Instagram. Se trata de un maravilloso conjunto formado por una blazer desigual de la colección diseñada por Pelayo Díaz para The Extreme Collection y unos vaqueros pitillo folded-up; que ha combinado con una sencilla camiseta básica de algodón y unas preciosas sandalias doradas de Calzados Franjul. Un mix de ingredientes tan acertado como el de su gazpacho y su salmorejo cuyo éxito no ha sido, ni mucho menos, menor. Y es que no hay más que verla para darse cuenta de que está más radiante que nunca. ¡Nos encanta!