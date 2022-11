Es verdad que este año están triunfando los botines brillantes y ya nos han traído más de un lookazo. Por ejemplo, el que llevó ayer Amaia Salamanca con unas botas rosas de purpurina que son una fantasía. Eugenia Martínez de Irujo y, por supuesto, Amelia Bono, han hecho de los botines ‘brilli brilli’ un imprescindible a la hora de crear un looks de fiesta. Sin embargo, nada es realmente más tendencia que las que no pasan de moda. Y, como no podía ser menos, Eva González nos ha vuelto a sorprender con su estilismo. ¿Lo último? Unos botines negros sencillos y súper cómodos que ya nos han conquistado.

Pero, lo que más nos gusta es que la presentadora haya apostado por la sencillez para un look de día y nos haya demostrado, una vez más, que el ‘menos es más’ nunca falla. Basta con combinarlos con prendas sencillas para crear un look perfecto para ir al trabajo, por ejemplo.

Y, así lo ha hecho ella: pantalón de traje, de color negro, ceñido al cuerpo con cinturón y bajo recto que podemos encontrar en cualquier tienda ‘low cost’ y una camisa en el mismo tono, fluida y con el escote cruzado. Un look que también es maravilloso para pasear por las calles cualquier ciudad un día cualquiera, y al que ha sumado unos labios rojos para crear contraste y romper la sobriedad del conjunto, y el pelo suelto con la raya en medio y ligeras ondas naturales.

¿Te apuntas los botines nuevos de Eva González?

El gusto de Eva González por el calzado más clásico y elegante no es nuevo, y seguramente recordarás sus botines marrones de piel y de tacón sensato que estrenó al comienzo de la temporada otoño-invierno 2022. Y, como siempre intentamos fichar todos sus looks, hemos encontrado sus botines negros nuevos de Pikolinos que cuestan 90,96 euros y que pueden servirte para absolutamente todo.

Se trata de un modelo muy especial de la firma española, conocido como Daroca. Un par de caña media, con un tacón de cuatro centímetros y que está confeccionado en piel de vacuno. La parte delantera, eso sí, tiene la punta redonda y, también, una hebilla plateada en el lateral del que sale un cordón a modo decorativo.

Son muy cómodos y, a la vez, son elegantes gracias a su piel y a su tacón medio. Además, tiene la suela flexible y plantilla acolchada para recorrer la ciudad sin miedo a sufrir dolor en los pies.