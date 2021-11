Su familia está siempre en el ojo del huracán, pero a pesar de ciertos conflictos con su hermana, Rocío Carrasco, que las han llevado a enfrentarse en los juzgados, Gloria Camila prefiere mantenerse al margen de las polémicas. La joven ha comenzado en el mundo de la interpretación y también como colaboradora de televisión. Lo último ha sido su fichaje en ‘Ya son las ocho’, el nuevo programa de Sonsoles Ónega. Y en sus ratos libres disfruta de alguna fiesta o estreno, por eso no quiso perderse la celebración del 10º aniversario del musical El Rey León, en el teatro López de Vega de Madrid. Ni demasiada arreglada, ni demasiado casual, así fue la elección de Gloria Camila, con un look que tropieza por la elección de sus botas.

En esta ocasión el evento no requería de trajes de gala, brillos, transparencias o encajes… Todas las invitadas siguieron un dress code similar, con estilismos de tarde, aunque no tan informales como unos vaqueros y sneakers. La hija de Ortega Cano ha lucido look ideal con algunas de las tendencias de la temporada, pero también ha dejado patente la importancia de los complementos, que pueden arruinar o hacer ganador tu outfit.

Gloria Camila: Unas botas fallidas para un buen look

La joven optó por un total look en negro y por una de las prendas estrella de la temporada: el chaleco acolchado, que acompañó con un conjunto de mini y chaleco de terciopelo sobre un básico cisne. Una elección perfecta que falló con la elección de uno de los complementos. Nos gusta mucho el bolso de Yves Saint Laurent, que ya le hemos visto en muchas ocasiones, pero no sucede lo mismo con sus botines de súper plataforma, demasiado contundentes. Y eso que el detalle de las medias y el calcetín que asomaba sobre la bota nos parece ideal.

Su futuro en la interpretación

Aunque su salto a la interpretación generó en un principio muchas críticas, algunas de ellas de los propios profesionales del medio, su debut en la serie de TVE ‘Dos Vidas’, en el papel de Cloe. La serie, que finalizará el próximo febrero, no ha renovado por más temporadas y Gloria Camila ya ha terminado el rodaje de su papel.

Con agradecimiento, emoción y una pizca de tristeza se despedía de esta experiencia que ha supuesto un antes y un después en su vida laboral: «Sobretodo agradezco haber quitado prejuicios, esos prejuicios que siempre he odiado, llegar y que te acepten como uno más, que no te juzguen ni te miren raro, que no seas una intrusa. Eso es con lo que más me quedo. Gracias compis, gracias familia, y gracias Cloe. Gracias y gracias porque me has recordado las cosas tan y no tan buenas que tiene la vida, y que hay que exprimirla cada día sin importar el qué dirán, ni quiénes lo dirán. Vivir, y dejar vivir», decía hace unos días a modo de despedida.