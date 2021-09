Anoche tuvieron lugar los Premios Chicote 2021 y la colaborada de ‘Sálvame’ fue la estrella indiscutible del evento. Y es que eligió un vestido de lo más elegante.

Coincidiendo con el inicio de la temporada de otoño, el Museo Chicote, la coctelería más emblemática de todo Madrid, quiso celebrar anoche sus ya míticos premios. Una entrega de galardones que daba la bienvenida a la recién estrenada estación; pero que también reconocía la labor de grandes profesionales de distintos sectores como pueden ser el de la comunicación, el arte o la solidaridad. Una de las galardonadas de la noche fue Carlota Corredera, que recogía el galardón a mejor comunicadora femenina. Un premio que llega en uno de sus años más complicados a nivel profesional (y seguramente también más satisfactorios) y que entregó su compañera y amiga Belén Esteban; quien quiso sacar sus mejores galas para deslumbrar en uno de los eventos más importantes de la noche madrileña.

La colaboradora de Sálvame, que quiso acompañar a su presentadora en esta edición de los Premios Chicote, acudió a la coctelería más histórica de la Gran Vía con un impresionante vestido que no dejaba indiferente a nadie. Un diseño bicolor en fucsia y rojo de Sergi Regal diseñado exclusivamente para ella con la ayuda de Manuel Zamorano y que combinó, gracias a los sabios consejos de su estilista, de manera impecable. ¡Vamos a analizarlo pieza a pieza!

El despampanante look de Belén Esteban en los Premios Chicote 2021

Belén Esteban quiso hacerse notar a su paso por estos importantes galardones y lo consiguió. Y es que, pocas se atreven a combinar rosa y rojo en una misma prenda. Y lo que es aún mejor, pocas logran hacerlo tan bien como ella. La tertuliana apostó por un maravilloso vestido largo, de escote asimétrico, abertura frontal y sensuales pliegues de Sergi Regal, un exitoso diseñador almeriense que no dudó ni un segundo en vestir a la princesa del pueblo. Y menos mal, pues se trata de uno de los modelos más elegantes y acertados que la colaboradora ha llevado a su paso por la alfombra roja.

El vestido era ideal pero los complementos no iban a ser menos. Belén Esteban, aconsejada por siempre fiel Manuel Zamorano, combinó la prenda con unos bonitos pendientes y pulseras de Joyería Yanes y unas sandalias metalizadas en dorado de Calzados Franjul; que remataban a la perfección su elegantísimo look. A modo de peinado, el peluquero quiso hacer de la colaboradora toda una actriz de Hollywood y recogió su melena hacia atrás con un maravilloso wet hair (peinado efecto mojado) que no podía sentarle mejor. Sin duda, un estilismo, unos complementos y un beauty look que hicieron brillar a la Esteban como nunca. ¡Qué maravilla!