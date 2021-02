La modelo es la mejor vestida del street style y cada look por las calles de Nueva nos lo confirma. La cazadora y las botas del último son lo mejor de este comienzo de temporada

Prácticamente todos los días tenemos imágenes de Irina Shayk por las calles de Nueva York. En ocasiones paseando a su hija, Lea de Seine, nacida de su relacíón con el actor Bradley Cooper, en otras de compras por la ciudad. Pero en todas y cada una de ellas, la modelo rusa nos deja impagables lecciones de estilo y nos adelanta todas las tendencias con meses de antelación. Lo último ha sido con otro magnífico look que nos ha enamorado totalmente.

La modelo ha elegido la prenda y el complemento del momento. Si hablamos de la primera se trata de una biker (la cazadora que estas semanas ya estamos viendo a todas las grandes modelos), pero en el caso de Irina con un toque muy especial, combinando el negro con detalles en fucsia y rosa. En el caso del complemento hablamos de unas botas blancas de suela track. Si este invierno no las has llevado ya, en primavera no te vas a poder librar de la tendencia más cómoda y estilosa.

Todo en el look de la modelo rusa es sobresaliente

Pero el look de Irinia tenía muchas más cosas apetecibles. Los vaqueros anchos y rectos, que son otra de las compras imprescindibles. Esta primavera este modelo es el rey absoluto del armario por encima de los flare, los campana o los rotos. También nos ha encantado su mini bolso baguette negro que colgaba de su mano y las coquetas gafas de sol eye cat con cristal azul.

Recopilando el magnífico look de Irina Sahyk tenemos: una cazadora biker negra con detalles en la solapa y bolsillo en fucsia y cremalleras en rosa, sobre una sudadera con capucha en negro, vaqueros rectos, botín blanco track y bolso baquette.

Un estilismo del que queremos absolutamente todas las prendas y complementos, pero por encima de todo su biker tan especial y las botas. Afortunadamente estas últimas llenan las tiendas low cost para esta primavera.