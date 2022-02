Todas tenemos en nuestro armario un traje de dos piezas que se convierte en nuestra opción infalible cuando no sabemos qué ponernos. Te levantas una mañana sin inspiración alguna para ir a la oficina, pues te plantas este sastre; tienes una comida con amigas pero no sabes qué ponerte, eliges ese dos piezas que tanto te gusta; o tienes una cena romántica con tu chico y quieres un look cómodo y sofisticado, pues sí, eliges el sastre y te subes a unos tacones. Es una pieza de fondo de armario y que nos salvará de más de un apuro. Pero… y estad muy atentas, con el paso de los años el clásico dos piezas se reinventa y llegan nuevas versiones que te darán un aire mucho más estiloso. Y es que desde hace unas temporadas el traje de dos piezas se lleva con bermudas. Algo que ha hecho Anne Igartiburu para su última aparición pública.

Anne Igartiburu le da un aire sexy a su dos piezas con unas botas altas al tono

La presentadora de ‘Corazón’ ha acudido en la noche del miércoles a la premiére de la ópera ‘La bohème’, que ha llegado este miércoles al Teatro Marquina de la mano de Emiliano Suárez. ‘La bohème’ es una de las grandes historias de amor de todos los tiempos que, más de un siglo después desde su estreno, sigue cautivando a generaciones de espectadores en todo el mundo y que ha supuesto una gran revolución en la capital. Anne Igartiburu no se ha querido perder la cita, además de otros rostros conocidos como Marta López o Andrea Levy. Todos han disfrutado de esta ópera como «nunca antes la habían visto», así reza el cartel de la obra, pero antes de ese momento han desfilado por la alfombra roja donde hemos podido ver el dos piezas de Anne Igartiburu que hemos añadido a nuestra lista de deseos.

Si estás pensando en hacer una compra para esta primavera, copia el último look de Anne Igartiburu. Ha optado por un dos piezas en tejido tweed, que nos lleva directamente a los clásicos y míticos diseños de Chanel, en un tono gris perlado al que le ha añadido una sencilla blusa en negro en satén. Este dos piezas renovado está compuesto por una americana oversize con botones plateados con un aire más moderno gracias a su terminación desflecada y unos shorts a juego con los que presumía de unas largas piernas tonificadas. Le ha añadido unas botas altas de ante en un tono también perlado, que le daba un aire muy sexy y juvenil.

El bolso de la presentadora: ¿el gran fracaso del look?

Sin embargo, no podemos aplaudir todo su look. Y es que el bolso que ha elegido para culminar su estilismo no nos parecía el más adecuado con el resto del estilismo. Ha optado por un bolso de mano en color crema, que aunque nos gusta, no nos encaja del todo con el resto de piezas. Te mostramos el look de Anne Igartiburu y el del resto de rostros conocidos que no se han perdido la cita.