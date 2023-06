Anna Ferrer impone tendencia con el conjunto más 'cool' de Mango

Anna Ferrer ha conseguido que su último look de Mango se haga viral. ¿El motivo? El estilismo con el que adelanta la moda que llevaremos en nuestra próxima visita a la playa. Una idea con la que, como era de esperar, la hija de Paz Padilla se lleva decenas de halagos de parte sus fans. Y es que no nos extraña que tenga tanto éxito. Su estilosa silueta, su estampado dibujado y su vibrante platea de color nos pone de buen humor.

La cuestión es que su puesta en escena tiene doble intención, porque además de derrochar estilo e imponer tendencia para la temporada veraniega que se viene, también nos sirve para conocer la colección cápsula que Simon Miller ha sacado en colaboración con Mango para crear el armario infalible. Y YA la hemos fichado para traerte el conjunto más 'cool' del momento.

Anna Ferrer nos inspira con un conjunto fresco de la nueva colección cápsula de Mango

El look de Anna Ferrer encaja el estilo costero californiano de Simon Miller con el aire más mediterráneo de Mango, dando como resultado una puesta en escena con olor a vacaciones cerquita del mar . Destaca por ser un estilismo desenfadado donde predominan los colores llamativos y un estampados vibrante.

Se trata del outfit que estamos seguras de que vas a copiar. El estilismo en cuestión está formado por un top de estilo bandeau, de palabra de honor, con estampado de soles sobre un fondo azul clarito, y un diseño entallado con cierre de nudo. Toda una pieza llena de detalles que, además de su bonito 'print', está confeccionado en algodón 100% y es, por tanto, transpirable y perfecto para los climas húmedos. La ha combinado con el pantalón de lino que el conjunto incluye a juego que son de estilo palazzo, largos y tienen el bajo deshilachado.

Pero además del top y los pantalones súper originales, la 'influencer' ha elegido unas gafas de sol con las que ha elevado aún más el look y demostrando los pequeños detalles que hacen que un look pase de algo normal a inspirador. ¡Te dejamos el look completo, a continuación!