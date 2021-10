Anna Ferrer Padilla se ha convertido en una fuente de inspiración para muchas jovénes (y no tan) que quierne ir siempre a la última

Ya estamos inmersos en octubre, el mes que sí que supone el cambio de estación. A pesar de que septiembre es el mes en el que entra el otoño, todavía tenemos ese recuerdo del eterno verano que no queremos olvidar. No queremos olvidar hasta que nos metemos de lleno en octubre. Ahora ya nos apetece más que nunca sacar esos vestidos otoñales, las botas altas, la manga larga… ahora no queremos deshacernos de las chaquetas de entretiempo e incluso nos atrevemos a veces a ir más calentitas de la cuenta. Pero es que ya nos va entrando ese «gusanillo» de mantita, café caliente y los domingos en el sofá. Tranquilas, todavía queda un poquito para eso. Antes tenemos esta época de entretiempo que nos permite muchas cosas, si hablamos de estilo. Anna Ferrer nos cuenta qué 5 prendas necesitamos para tener el armario del otoño PERFECTO y estar ideales en cualquier ocasión.

Anna Ferrer se ha convertido en una de las jóvenes mejor vestidas

Atrevida, estilosas, con un toque de personalidad… La hija de Paz Padilla, que acumula cerca de 7500.000 seguidores en Instagram, se ha convertido en todo un icono de estilo para muchas jóvenes. Y no tan jóvenes. Ahora, nos demuestra que con tan solo 5 prendas clave puedes tener el armario cápsula perfecto para triunfar en cualquier ocasión este otoño. Los pantalones de cuadros, los de cuero, un dos piezas original, una blusa con hombros al aire y una camisa de satén son sus apuestas infalibles que tienen un sinfín de combinaciones y con la que lograrás estilismos impecables.

Como hemos dicho anteriormente, Anna Ferrer sabe cómo sacarse partido y qué prendas le sientan bien. Combina perfectamente prendas clásicas y atemporales con aquellas que se han convertido en la tendencia de la temporada. Amante de las firmas lujosas, sobre todo para los accesorios, opta por las marcas low cost para vestir siendo Zara, Mango, Uterqüe o Pull and Bear algunas de sus favoritas.

La influencer comparte todos sus estilismos en las redes

Sabe que es una mujer con muchos seguidores y por ello lo que pide su público se lo da. Tips de belleza, trucos de estilo, sus prendas favoritas, sus estilismos… Anna Ferrer comparte con los suyos todo. La mayoría de sus looks son muy aclamados y suele revelar de qué marca es cada una de las prendas que utiliza. Así, sus seguidoras, pueden copiar su estilismo. Te enseñamos cuáles son las 5 prendas que necesitas en tu armario y que Anna ya tiene para el armario cápsula perfecto para el otoño. No te lo pierdas y sigue leyendo.