Los vestidos con estampados abstractos o geométricos tienen un gran poder para crear ilusiones ópticas, no todos hacen la silueta más esbelta, algunos pueden ponerte un par de kilos encima. Pero lo que tienes que buscar para identificarlos es que tengan un color más claro en la parte central del vestido y uno más oscuro en la parte de la cintura que cree profundidad. ¡Es como hacer contouring con el propio estampado! Hoy Anita Matamoros ha estrenado un vestido muy sencillo, alegre y abrigado que es ideal para llevar en invierno. Nos ha encantado el look que ha creado, así que vamos a analizarlo con detalle a continuación.

La hija de Makoke y Kiko Matamoros ha pasado un buen fin de semana de celebraciones y, para una de ellas, se enfundó en un vestidazo que nos ha enamorado por completo. Sus fans no han dejado de preguntarle la procedencia de la prenda, pero nosotras la hemos encontrado para facilitaros la búsqueda.

Instagram

Anita Matamoros estrena el vestido que más estiliza la silueta

El vestido es un diseño de la firma NA-KD y está disponible todavía en la web a un precio de 135,95 euros. Este modelo tiene un cuello barco que permite dejar un hombro fuera, muy sensual. Además, la prenda está confeccionada en lana, es de punto y nos abrigará mucho en invierno. Otro punto fuerte del diseño son sus mangas acampanadas, cada una de un color, una naranja y otra azul celeste; en la cadera y en un lado del bajo del vestido también podemos observar una gran mancha en color chocolate. Estos colores, todos muy de moda, encajan a la perfección con un abrigo camel clásico, un trench de color chocolate en cuero o un abrigo de borrego o estilo furry en color beige. Este vestido nos da muchas opciones.

Anita ha hecho que su talle pareciera aún más estrecho agregando un cinturón ancho en color camel con ribete blanco que creaba el «efecto cintura de avispa» tan buscado. La variedad de colores de este vestido nos permite jugar mucho con los complementos. Si eres una mujer más clásica, unos anillos de oro, una cadena dorada o unos pendientes largos pueden ser los aliados perfectos. No obstante, si le quieres poner un toque más hippie, puedes introducir una choker y unos anillos de resina 2YK de colores, triunfarás.

Cálzate unas botas cowboy blancas para completar el look

El largo del vestido es hasta los tobillos, por eso Anita ha querido meterle un calzado cañero para completar su look. La influencer ha optado por unos botines blancos, que le hemos visto en un par de ocasiones, que iban que ni pintados con el vestido. Aunque este vestido lo podemos encajar también en un estilismo más de diario incorporando una bota baja o unas sneakers blancas básicas. Incluso le puedes dar el toque grunge con unas botas dark con suela muy ancha y una chaqueta perfecto en cuero, es de lo más versátil.

Si no te gusta demasiado llevar accesorios, puedes darle el punto cool a tu estilismo integrando los colores del vestido en tu make up. Imagina un eyeliner flotante hecho con sombras que lleve el naranja y el azul en cada ojo de manera inversa que el vestido. ¡Sería lo más! Practica combinando tu maquillaje con prendas coloridas para mejorar la técnica y elevar todos tus looks.