Hoy hablaremos de los accesorios estrella de esta temporada, los anillos de resina, que han llegado a las tiendas de bisutería para quedarse y la variedad de ellos es tan amplia como ideas tengas, pues puedes comprarlos o hacerlos tú misma en casa con el material más versátil de los últimos años, la resina epoxi.

La resina epoxi es un material que se usaba normalmente como adhesivo y aislante, pero se ha pasado al mundo de la moda en forma de anillos, pendientes y colgantes para dejarnos unas piezas increíbles y muy a la moda. Los anillos XXL son una de las tendencias más marcadas de esta primavera, muy coloridos, con piedras, gemas de colores, con dibujos y apliques de estilo infantil que ya se vieron en la época de los 2.000, pero que han vuelto para quedarse. ¿O nunca se fueron? Lo importante es que los combines con tu outfit con colores llamativos y desordenados como se hacía en esa época. ¡No tengas miedo a mezclar!

Los anillos de resina combinan a la perfección con un look de noche o uno más desenfadado

Hemos podido ver a muchas celebrities con estos anillos tan excéntricos, desde Dua Lipa y Rosalía, a Bella Hadid y Miley Cyrus. Todas se atreven con estos anillos XL. El maximalismo está en auge, pero no solo en anillos, los pendientes kilométricos y los cinturones exagerados también están copando el mundo de los accesorios. Por eso esta temporada abundan las piezas en clave maxi con gemas de colores y apliques metálicos. La moda, además, es ver las manos completamente llenas de anillos, a los anillos solitarios y a las alianzas discretas les ha adelantado la resina por la derecha. En esta temporada tus accesorios más grandes te harán ir a la moda.

Ponte creativa creando tu misma tus anillos de resina e irás a la moda

La resina es un material moldeable y pigmentable con el que puedes crear en casa miles de diseños a partir de un molde de silicona y dejándolos secar unos días, tendrás tus propias creaciones únicas e inigualables. Utiliza purpurina, tintes, flores secas, conchas … todo lo que te puedas imaginar puede ir dentro de un anillo de resina; no tengas miedo en exagéralos y darles la forma que más te guste.

No pasa nada si no eres muy manitas, porque hemos traído una selección de los anillos de resina más bonitos y llamativos que puedes encontrar en tiendas. Además, lo bueno de estos materiales es que son muy económicos, si se dejan de llevar, no habrás hecho una inversión muy grande. Desliza para echar un vistazo a nuestra selección y déjate llevar por el estilo hippie chic dándole una oportunidad a los anillos de resina.