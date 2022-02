No hay nada como coger las maletas y poner tierra de por medio para resetear, recargar las pilas y reconectar con nosotros mismos. Esto es precisamente lo que habría decidido hacer Ana Obregón durante este fin de semana. La actriz y presentadora ha puesto rumbo a Marbella junto a su representante e íntima amiga, Susana Uribarri. Aprovechando el buen tiempo que marcaban los termómetros este fin de semana, ha viajado hasta la ciudad malagueña donde ha logrado desconectar y disfrutar junto a sus amigos. Hemos buceado en su maleta para ver qué estilismos ha elegido para su ‘finde’ de desconexión. Y nos hemos dado cuenta de que ha optado por prendas básicas e infalibles, que todas las amantes de la moda tienen en su armario.

La actriz elige un look a base de básicos que es muy fácil de copiar

Ana Obregón ha posado junto a su amiga y representante en un buggy durante su estancia en Marbella y hemos podido ver las prendas que ha elegido para disfrutar de un día soleado. Buscando la sencillez y alejándose de los excesos, la actriz ha optado por un look comfy. Y es que no hay nada como ir cómodas cuando estamos de viaje y pensamos en hacer mil y un plan a lo largo del día. Por este motivo, elige prendas adecuadas para la situación y deja los vestidazos, las joyas y los taconazos cuando así se requiera. Ahora, es el momento de calzarnos unas deportivas y enfundarnos en unos pantalones para disfrutar de todo lo que ofrece la ciudad malagueña.

La actriz ha elegido un jersey básico blanco con rayas, una prenda infalible para el entretiempo que nos traslada directamente a la rivera francesa. Lo ha combinado con unos leggins negros, otra de las piezas favoritas de Ana Obregón, ya que no es la primera vez que elige este tipo de pantalón para una de sus escapadas. Y culmina el look con un abrigo de borreguito firmado por Max Mara, una de sus prendas favorita, que también le hemos visto lucir en diferentes ocasiones. Pero la clave de su look ha estado en sus pies. Si ponemos la lupa en su calzado, nos eclipsan sus sneakers lujosas y carísimas. Nada más y nada menos que firmadas por Chanel.

Las sneakers de Ana Obregón culminan su look con piezas infalibles

El modelo que ha elegido la actriz es presentadora es un clásico: sneakers blancas con detalles azul marino, incluido el emblema de la lujosa firma. Hemos buceado por la página web y no hemos encontrado el modelo de la actriz, ya que podría ser de una colección anterior, ya que Ana es muy fan de la marca. Te mostramos su look y te enseñamos lo fácil que es copiarlo con un copy look ideal (y a buen precio).