La moda nos ha vuelto a sorprender con el regreso de tendencias icónicas y, esta temporada, el estampado animal print ha conseguido ocupar un lugar destacado en las pasarelas y en los armarios de las amantes de los estampados. Pero, ¿cómo actualizar un estilismo de animal print con estilo y sofisticación? La talentosa actriz Ana Milán nos ha dado una clase magistral sobre cómo conseguirlo. Analizamos su último impecable estilismo y te damos las claves. ¡Es pura inspiración!

El estampado animal print ha sido una constante en el mundo de la moda, y esta temporada no es una excepción. Sin embargo, lo que marca la diferencia es cómo lo llevamos y cómo lo combinamos. Aquí es donde la elección de Ana Milán ha dado un giro inesperado en la elección de su último conjunto estampado. ¿Leopardo? ¿Cebra? ¿Tigre de Bengala? Nada de eso, la humorista ha dejado a un lado los estampados manidos y se ha decantado por el cow-print que está causando furor este otoño.

Ana Milán ha combinado su conjunto de animal print con unas botas metalizadas

La actriz lució un conjunto de dos piezas de la firma Marina Rinaldi que promete convertirse en el conjunto más deseado por las fashionistas. El conjunto de Ana Milán constaba de un jersey de viscosa con cuello alto y un estampado de vaca que era, simplemente, una declaración de amor al estilo western. Este jersey, que sigue disponible en la página oficial de la firma por 319 euros, es una pieza clave para llevar el estampado animal print de manera sofisticada.

Para completar su look, la actriz optó por una falda midi que mantenía el mismo estampado de vaca en un tejido jacquard. Esta prenda, con un precio de 295 euros, le daba cohesión a su conjunto. No obstante, Ana Milán no se detuvo ahí. Aunque muchas hubieran usado (de manera muy predecible) unas botas de estilo cowboy, bien sabemos que la humorista no se deja influenciar por el 'rebaño'. Para darle un toque galáctico a su look, la actriz incluyó unas botas doradas con acabado metalizado y tacón moderado con punta angulosa. Con esta elección creó un contraste entre el blanco y negro de sus prendas y se adelantó al trend que ya hemos empezado a adivinar en alfombras rojas y photocalls. ¿Te atreves con el estampado de vaca o eres más del tejido shiny de sus botas? No tienes por qué elegir, haz como Ana y combínalo a tu antojo.