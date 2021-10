La actriz eligió un conjunto de dos piezas, un crop top a juego de unas leggins de cuero con los que se veía espectacular.

Siempre que tienes un evento importante intentas lucir tu mejor look y buscas qué es lo que está de moda ¿Verdad? Todos lo hacemos ya que cada día sacan una nueva tendencia, y con ella, prendas de diferentes formas, texturas, gustos… Iniciando el otoño, pensamos qué será lo que viene en esta nueva temporada que deja atrás los conjuntos más frescos y bonitos del verano.

Muchas veces podemos inspirarnos en modelos, actrices, influencers… parece que siempre van un paso por delante nuestra. Pues esta vez no será así por qué voy a decirte qué es lo que será tendencia para esta época de frío.

El año pasado volvieron los pantalones de cuero por todo lo alto, y parece que se quedaron con ganas de más por lo que este año vuelven a ser tendencia. El cuero puede arreglarte para cualquier ocasión, y así lo decidió ayer la actriz y cantante, Anna Fernández en la presentación del nuevo Huawei Nova 9 en Madrid.

Anna lució un conjunto de dos piezas de cuero que no podían sentarle mejor. Un crop top negro entallado y unas leggins efecto piel en el mismo color. Además, lo combino con unas sandalias de escándalo abiertas.

No obstante, lo mejor siempre se queda para el final, y ella supo hacerlo muy bien. Dejó a todos los asistentes boquiabiertos con la chaqueta que lució en color negra y en la espalda unos detalles preciosos en forma de estrellas y algún color en rosa, lo que la convierte en una chaqueta inigualable e irresistible.

Si no sabes que ponerte para un evento, un cumpleaños o una fiesta, arriesga y prueba con el cuero por qué no te arrepentirás y será un acierto total. Además, por su textura, consigue estilizar las piernas y hacerte una figura mucho más bonita de la que ya tienes. Puedes encontrarlos en más colores desde el negro hasta el beis pasando por los estampados más espectaculares. ¡Ponte un look más rockero y triunfa!