Mientras la mayoría de nosotras comenzamos la semana volviendo al trabajo, Amelia Bono se va de vacaciones. Así lo ha contado a sus seguidoras en Instagram, que (como era de esperar) no han tardado en recordarle lo afortunada que es. Tampoco ha pasado desapercibido (como también era previsible) el look elegido por la influencer: un traje de estilo pijama con un estampado que nos ha trasladado directamente a la década de los 70. Sin duda, el estilismo de Amelia Bono para el viaje es de lo más inspirador.

Amelia Bono comienza las vacaciones con el traje de viaje perfecto

Una gran sonrisa, un traje cómodo, zapatillas, un sombrero… (y ¡cinco maletas!) es lo que necesita Amelia Bono para pasar una semana en la playa con sus amigas. Siete días en los que, a juzgar por el volumen de su equipaje, estamos seguras de que la influencer nos va a dejar grandes estilismos que estamos deseando ver.

Con el primero no nos ha defraudado. Se trata de un traje de estilo pijama de la nueva colección de Mango que destaca por su comodidad. Todo parece indicar que este estilismo se va a convertir en una tendencia indiscutible esta primavera y Amelia, como experta que es en cazar novedades, ha elegido este modelo en el que lo que más destaca es su estampado.

Su estampado nos traslada a la década de los 70

Con formas geométricas, combina el blanco y el negro con detalles azul claro y nos traslada directamente a los años 70. Una década que vuelve con mucha fuerza en los looks de entretiempo de la primavera pero también para las prendas más veraniegas. Como hemos visto en muchas pasarelas internacionales, los pantalones de tiro alto acampanados con estampados coloridos serán las estrellas de la temporada. Si además, como hace Amelia, los combinas con una camisa con el mismo estampado, el triunfo esta asegurado.

Un dos piezas con el que se puede apostar por el «total look» o adquirir por separado. Así, por ejemplo, podemos combinar la camisa con unos sencillos pantalones vaqueros o el pantalón con una camiseta de manga corta básica en blanco o negro. En cualquier caso, nosotras nos quedamos con el conjunto completo ya que nos parece una opción perfecta para las más atrevidas que quieran reinventar el traje pantalón tradicional.

Y para rematar el look, unas zapatillas Nike

Amelia Bono ha completado el look con unas zapatillas Nike en gris y azul con doble suela y que son el plus perfecto para este traje de Mango que deberías incluir ya en tu armario porque… ¿aún no te lo hemos dicho?: cuesta, tan solo, 60 euros.

Amelia Bono es, a día de hoy, una consolidada influencer y cada una de sus publicaciones sirven como fuente de inspiración en lo que a moda se refiere. La clave de su éxito está en lucir prendas de firmas asequibles para la mayoría de bolsillos.