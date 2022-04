Desde hace unos meses hemos podido ver que está en auge la moda de los bolsos personalizados. Un bolso es el accesorio más útil que nos podemos comprar y si encima lo hacemos único e irrepetible bordando las iniciales de nuestro nombre, pues mejor. Son muchas las celebridades que se han sumado a esta moda viral, hemos podido ver en las últimas semanas a Lourdes Montes o a Ana Boyer lucir este complemento y, por supuesto, no podía quedarse atrás la estilosa hija de José Bono. Amelia Bono ha decidido hacerse con un bolso personalizado y lo ha combinado con un look muy casual.

Hemos podido ver a la albaceteña pasar unos días de sol y buen tiempo en Sevilla, aprovechando que la capital estaba sumida en un nubarrón. Amelia se ha echado a las calles andaluzas con un look muy comfy que giraba en torno al bolso customizado que todo el mundo quiere tener.

Amelia Bono ha combinado un look comfy con un bolso personalizado en color crema

La marca An And Lee es una firma especializada en customizar bolsos, con los mejores materiales y un montón de diseños y formatos para que podáis elegir. Hay desde neceseres, bolsas de viaje, bolsos mini y hasta maletines para el trabajo, no se les escapa nada. Amelia ha optado por un bolso de estilo shopping de brazo en color crema con adornos en cuero color caramelo, muy versátil en el que se podían distinguir sus iniciales «A.B».

Amelia ha optado por un jersey de punto gordo en color turquesa de Mango oversize, con mangas largas y anchas, muy vistoso. Este jersey lo ha combinado con unos pantalones vaqueros de tiro alto rotos y muy anchos para estar cómoda en los largos paseos por Sevilla.

Prueba a regalar un bolso customizado por el día de la madre, es el obsequio perfecto

Los accesorios para este estilismo han sido un collar de cuentas en el mismo color turquesa del jersey, unas gafas de sol negras y un anillo XXL en el mismo tono del collar, otro complemento que está muy de moda y que no puede faltar en nuestros outfits. Para terminar el outfit se calzó unos zapatos de tacón bajo de punta en color plateado que asomaban ligeramente por el bajo de los pantalones vaqueros.

No os podéis perder el look de Amelia Bono y, si estáis pensando en algún regalo para el día de la madre, os traemos el detalle perfecto, un bolso personalizado con sus iniciales y quedarás genial. Desliza para ver el look de Amelia y echa un ojo a los bolsos que os seleccionamos.