Amelia Bono no ha podido resistirse y ha sacado a la calle un complemento muy top que ya llevan todas las influencers del momento para ¿protegerse del frío?

Por si acaso nos faltaba alguna prueba para demostrar, de una vez por todas, que Amelia Bono es toda una influencer, ella se ha encargado de traérnosla. Si algo tienen las reinas de Instagram es que, antes que ninguna de nosotras, saben sacar esa prenda o ese complemento que va a triunfar sobremanera en los siguientes meses; y, con la nevada en Madrid y la presencia de Filomena en todo el país, los looks invernales y los conjuntos más abrigados no han tardado en llegar a la red social. Nosotras, simples pero estilosas mortales, esperábamos encontrarnos en la app bufandas, chaquetones, abrigos y gorros de lana. Sin embargo, lo que hemos visto han sido desnudos por todas partes y un accesorio de lo más llamativo que nos ha pillado por sorpresa. Un complemento que ha lucido la hija de José Bono pero también muchas otras instagramers y que han coronado a la empresaria como la reina absoluta de la aplicación.

El sombrero de ala ancha, la prenda estrella de este invierno

No hablamos de otra cosa que no sea el sombrero de ala ancha. Aunque es un complemento más propio del calor veraniego, estamos seguras de que se convertirá en la prenda estrella de este invierno. Amelia Bono la ha llevado en su último y acertado look pero también se la hemos podido ver a influencers de la talla de Madame de Rosa, Susana Molina o Marta Lozano. Y mira, si lo lleva una puede ser una locura pero cuando coinciden varias, no es otra cosa que una tendencia más que clara.

Es, sin duda, el complemento que más ha triunfado en la red social en estos días protagonizados por el intenso frío. De felpa, fieltro o de lana; el sombrero tipo Panamá ha llegado a más de una cuenta de Instagram y nos ha dejado a todas con la boca abierta. A pesar de que no parece un accesorio especialmente abrigado (en verano lo llevamos para protegernos del sol y evitar quemarnos el rostro); muchas influencers y famosas lo han querido incluir en sus estilismos para dar un toque de lo más original y chic. A nosotras, que si algo somos es sinceras, no nos convence demasiado pero lo cierto es que a ellas les sienta de maravilla. ¿Qué os parece a vosotras? ¿Os declaráis fans del accesorio favorito de Amelia Bono o preferís optar, como se ha hecho toda la vida, por un calentito gorro con pompón?