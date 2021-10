Es una generadora de tendencias nata, pero Amelia Bono sabe bien qué ponerse y cómo sorprender. Ahora lo ha conseguido gracias a un estilismo con una gran protagonista: una falda que puede transformarse para encajar en distintos looks y distintos ambientes.

Una falda de cuadro vichy

Se trata de un diseño asimétrico, con un largo Midi y con estampado de cuadro vichy, uno de esos que vienen pegando fuerte durante toda esta temporada, tal y como dejó claro hace ya un tiempo Carmeron, la mujer que más sabe de Zara de la blogosfera. No es una prenda sencilla de lucir, pero si se complementa bien, es un acierto seguro capaz de convertir un estilismo anodino en un look más que ganador.

La falda en cuestión es el modelo Hisa skirt, de la firma bilbaina leyre Doueil y se puede encontrar en venta en web por 170 euros. Amelia Bono la utiliza para crear un look campestre que completa con una camisa negra con volantes en la zona del pecho. Y joyas en tonos dorados.

Los complementos, la seña de identidad

Remata el estilismo con unas botas negras de tacón a la rodilla y con lo que pone el toque final al look, un cinturón de piel marrón. Este modelo, de estilo péplum es bastante particular ya que no es fácil de encontrar esta temporada. Loewe tiene un modelo en esa línea, eso sí, sin hebilla, que tiene a la venta en un color similar por 790 euros.

También algunas webs tienen modelos en la línea del que luce Amelia y que redondea el look remarcando la cintura y dejando que sea la caída de la falda la que de movimiento a todo el estilismo.

Una adaptación a otros escenarios

Amelia Bono ha utilizado el estampado vichy para componer un look campestre al que no se le puedo poner un pero. Sin embargo, esta falda, que a priori puede parecer complicada en formas, puede encajar perfectamente en un look más elegante en incluso para acudir a un cóctel.

Para lograr que el estilismo esté equilibrado podemos apostar por prendas básicas, en blanco o negro que queden más ajustadas y decantarnos por otro tipo de cinturón. Para los pies, lo mejor es elegir un zapato de salón o una sandalia que deje el empeine al aire. Así lograremos hacer que nuestras piernas parezcan más largas y estilizar la silueta.