La influencer ahora se ha convertido en diseñadora y nos ha sorprendido creando una primera prenda que no puede ser más bonita.

Amelia Bono se convirtió durante el año 2020 en una de las influencers más relevantes de todo Instagram; pasando de estar prácticamente en la sombra a llegar a ser una de las reinas de las redes más queridas y aplaudidas por todos. Sus bailes nos sacaron una sonrisa en más de una ocasión durante la tediosa cuarentena; sus consejos beauty nos han ayudado en nuestra rutina de belleza; y, sobre todo, sus estilismos, han sido nuestra mejor fuente de inspiración. La joven comenzó a publicar de manera diaria fotos de sus outfits durante el confinamiento y, poco a poco; el número de seguidores fue aumentando y, con él, fueron mejorando sus fotos y sus conjuntos. Tanto que de ser la modelo más elegante ha pasado a ser la diseñadora más prometedora. Y es que la joven ha diseñado una primera prenda junto a una conocida marca de ropa española y el resultado no puede gustarnos más.

Aunque la noticia nos ha dejado a todos con la boca abierta; lo cierto es que la primera prenda creada por la empresaria ahora reconvertida en diseñadora de moda ya la habíamos visto en Instagram. Y es que, para sorpresa de todos, pudimos ver a la hija de José Bono luciendo esta pieza el pasado 21 de diciembre para celebrar una bonita reunión navideña. En su momento nos encantó, pero poca idea teníamos de que el modelo era obra y creación de la influencer.

Amelia Bono x Triana by C, la primera prenda diseñada por la influencer que nos ha enamorado a todas

Se trata de una blusa con escote en pico y botonadura, con volante en delantero y en la espalda, de manga larga y terminada en puño ancho con tres botones. Una prenda 100% algodón hecha en España con mucho cariño firmada por Triana by C, la marca de una de las grandes amigas de Amelia Bono. «Una amiga me propuso que le hiciera algo para su colección… ¡y el resultado es esta blusa! ¿Os gusta?»; preguntaba emocionada a sus seguidores. Disponible en dos modelos, de estampado jacquard salmón o de cuadros vichy (como la que llevó la influencer en Navidad); es una pieza ideal para todo tipo de ocasiones y cuyo precio no supera los cien euros.

En su momento, Amelia la combinó con unos pantalones de talle alto negros y ahora, para darnos la noticia, lo hace con unos vaqueros wide leg en un tono blanco. ¡Y queda ideal con cualquier combinación! ¿Qué te parece el debut de la influencer como diseñadora? A nosotros, como ya intuiréis, nos encanta.