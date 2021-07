La influencer ha sorprendido bailando en Instagram con un precioso conjunto de dos piezas que, sin duda, resulta ideal para llevar en tu maleta de verano.

Amelia Bono está viviendo, sin lugar a dudas, uno de sus veranos más atípicos de los últimos tiempos. Y es normal, pues este es su primer verano sin Manuel Martos, el que fuera su marido durante más de 13 años. La influencer, a pesar de la polémica que generó su inesperada ruptura, no ha dejado ni un segundo de compartir con sus seguidores su día a día. Nos enseñó cómo lo pasó en su divertida fiesta de cumpleaños, nos ha mostrado en más de una ocasión lo mucho que disfruta con sus hijos y, cómo no, también ha presumido de su buen gusto a través de los looks más veraniegos del momento. Algo que ha hecho, tal y como nos tiene acostumbradas, a través de enérgicos bailes en el espejo que levantan el ánimo a cualquiera. Y es de su última coreografía de lo que queremos hablar hoy; pues para mover el esqueleto eligió un favorecedor conjunto de dos piezas que estamos deseando probar.

La empresaria se puso a bailar frente al espejo para demostrar a sus más de 386 mil seguidores las muchas ganas que tenía de que comenzaran las vacaciones. «3, 2, 1… ¡Contando los días para las vacaciones! Estas son las ganas que tengo»; contaba a través de su perfil de Instagram. Y nosotras, que también estamos deseando de que lleguen los días de descanso y relajación, nada más ver el simpático vídeo, no podíamos quitarnos de la cabeza una cosa: el conjunto de dos piezas que eligió para la ocasión. ¡Y es que no puede ser más bonito!

El conjunto de dos piezas que tiene Amelia Bono nos ha robado el corazón

Se trata de un conjunto compuesto por un top corto de cuello solapa y escote en pico con manga por debajo del codo y bajo acabado en nudo y una falda de tiro alto y detalle de pliegues y nudos en el mismo tejido que destaca especialmente por su llamativo color y estampado. Y es que, teñido en un precioso naranja quemado y decorado en blanco con patrones y diseños de inspiración oriental que nos recuerdan al paisley; resulta una combinación ideal para meter en la maleta y triunfar en cualquier lugar. Ya sea para ir a la playa, a la piscina o para salir a tomar algo en familia. ¡Este conjunto funciona en prácticamente cualquier situación!