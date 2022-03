Impresionante en un vestido de corte sirena al estilo old Hollywood de los años 50, con un escote de escándalo en uve de Ralph Lauren. El color elegido para la nominada de House of Gucci ha sido un verde botella tornasolado, que según la luz se confunde con un negro azabache. Los impresionantes accesorios han sido un bolso de plumas del mismo color que el del vestido, una preciosa gargantilla de Tiffany & Co de diamantes y esmeraldas a juego con los pendientes. Su ya icónico pelo rubio luce recogido a un lado. Se nota que mother monster se ha dejado de estridencias.