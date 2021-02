Lo último en cuando a moda se refiere son los pantalones folded up, un tipo de jeans que sientan de maravilla a las más bajitas y que necesitas ya de ya.

Febrero acaba de dar comienzo y con él, llegan nuevas y sorprendentes tendencias. Estamos acostumbradas a que firmas de lujo y, en consecuencia, marcas low cost saquen a la venta prendas y complementos de lo más llamativo que, con la intención de alegrar un poco nuestro armario, busquen sorprendernos a nosotras, amantes de la moda. Así, cada temporada surgen tendencias más originales que las anteriores que se inspiran en la estética de años pasados para reinventar conceptos clásicos y hacerlos más actuales. Durante los últimos meses, por ejemplo, todas presumimos de cintura gracias a los vaqueros paper bag; nos encaprichamos de los mom jeans y nos hicimos con una sobrecamisa para completar nuestros looks más informales y desenfadados. Pues bien, ahora llega el turno de los pantalones folded up. Un tipo de pantalones que están arrasando en todas las tiendas y que no dejan indiferente a absolutamente nadie.

Se trata de la evolución más natural (y casi darwiniana) de los pantalones de talle alto y corte ochentero. Sí, esos que que hemos combinado con camisas anudadas, crop tops y blusas de estampado floral en las pasadas temporadas y que hemos llevado ligeramente remangados en el dobladillo. Así, los folded up no son más que un avance en este tipo de pantalones; un pasito más en esa idea de doblar el bajo hacia arriba que consiste básicamente en hacer pantalones extremadamente largos y remangar todo lo que sobra, crenado un dobladillo XXL que, según hemos podido ver en modelos e influencers, sienta de maravilla.

Folded up: La revolución de los pantalones más clásicos

Folded up se traduciría en español como «doblado hacia arriba». Y es que no puede haber mejor definición para este tipo de pantalones que son, literalmente, un básico con el bajo remangado hacia arriba de la forma más exagerada y estética. Sientan genial con camisas oversize, chalecos de punto o jerséis mulliditos, que le den un aspecto de lo más casual; pero también con tops, blazers, bralettes y piezas mucho más arregladas, si lo que buscamos es lograr un conjunto más sofisticado y glamuroso. Con botines, sandalias de tacón, stilettos o zapatillas de deporte. Este tipo de pantalones invita a probar con todo tipo de prendas y complementos, pues combina con todo.

Aunque aún no son mayoría en las tiendas más populares, ya podemos ver algunos entre sus perchas y estanterías. Hemos seleccionado nuestros favoritos para que puedas adelantarte al resto de tus amigas y presumir de pantalones. ¿Te atreves?