¿Cómo podemos darle a nuestros looks más apagados e invernales un toque ‘très chic’? La clave está en incorporar una boina de estilo parisienne. Este complemento que ha dado tanto juego en la historia de la moda del siglo XX sigue adaptándose a las tendencias cada temporada, nunca defrauda.

El beret o boina francesa se renueva de año en año, es un must have de otoño que encaja de igual manera en un look preppy o en el estilo grunge más alternativo. Lo cierto es que este accesorio eleva los estilismos a otro nivel. Este año, con la tendencia del estilo universitario podemos aprovechar para probarnos todas y cada una de nuestras boinas. Si queréis apostar por las más modernas, las opciones son infinitas y las podemos encontrar en cualquier tienda; desde la más clásica – roja y de lana abullonada– hasta la más rockera, hay para todos los estilos.

Piensa en un outfit de lluvia, ya te has enfundado en unos pantalones de cuero, un jersey de lana y te has abrigado con un trench negro larguísimo. ¿Qué le falta a nuestro rainy day look? Una boina en el color vibrante. Además, estos accesorios quedan genial con una melena con ondas al agua, pelo rizado o un corte long Bob.

Lentejuelas, perlas y pompones: las nuevas tendencias en boinas parisienne

Basándonos en las tendencias de las colecciones de este otoño-invierno podemos hacernos una idea de lo que encontraremos en complementos. Imagina un estilismo de fiesta encumbrado por una boina de lentejuelas a juego con las pailletes de tu bolso, o una boina de perlas para alegrar tu total look negro.

Del mismo modo, si te la juegas con unos pantalones de cuero o apuestas por el estilo furry, puedes incorporar el pelo o la piel en tu complemento y unificar tu modelito. No le tengas miedo a innovar, apuesta por el tartán, los pompones o los colores pastel para darle un aire sofisticado y distinguido a tu armario.

Desliza para descubrir nuestra selección de boinas de estilo parisienne. Hay de todos los tipos, con diferentes motivos y estilos, de distintos precios, eso sí, todas son pura tendencia.