Aunque Laura Matamoros es la más mediática de las sobrinas de Mar Flores, es su otra sobrina Alejandra Flores quien más se le parece. Ahora está embarazada y sus looks premamá son de lo más estilosos

Mar Flores sigue tan espectacular como siempre y con un estilo cada día más impecable y elegante. Pero las nuevas generaciones en su familia vienen pisando fuerte, algo de lo que ella se siente muy orgullosa. Si pensamos en la heredera natural de la modelo, que tiene cinco hijos pero ninguna chica, se nos viene inmediatamente a la cabeza Laura Matamoros Pero quien realmente ha heredado el gen Flores es otra de sus sobrinas, Alejandra Flores, hija de su hermano Pepe Flores.

Alejandra no es mediática con su tía y su prima, aunque trabaja en el mundo de la televisión. En su caso tras las cámaras como productora en Producciones Cibeles, una empresa de su padre, que es la responsable de formatos como Un país para escucharlo, de TVE, presentado por el músico Ariel Rot. Pero a ella también le gusta el mundo de la moda y ha creado su propia firma de tocados y complementos bajo el nombre de Prune The Flowers. Y su vena artística no queda ahí, porque también Alejandra muestra su talento con los lienzos y las esculturas.

Alejandra vive en Sevilla y está casada con el veterinario Paco Sánchez Castañeda. Una boda que se celebró el 8 de septiembre de 2018 en la Iglesia de la Hermandad de la Santa Caridad de la ciudad hispalense, con la novia luciendo un vestido de Jorge Vázquez. Ahora la pareja espera su primer hijo, una niña que nacerá el próximo mes de mayo, y Alejandra nos muestra con sus looks premamá que es tan estilosa como su tía.

Alejandra Flores, muy parecida a su tía Mar

Mucho más parecida físicamente a su tía Mar que Laura, también comparte el mismo estilo que ella. Clásica, pero a la vez actual. Alejandra sigue el ejemplo de su tía y prefiere las líneas más depuradas y sencillas, los colores neutros y los diseños atemporales, aunque, como también hace Mar, también está al tanto de las tendencias. Incluso en sus looks de sport, y también ahora que está embarazada, sigue la misma línea que la modelo y busca el estilo casual, pero siempre con un toque elegante.

Durante estos primeros meses de embarazo la hemos visto con looks muy relajados, que siguiendo la línea de otras famosas que están esperando un hijo, como Paula Echevarría, también pueden ser estilismos ideales si no luces tripa de embarazada. Prendas muy casual, como los monos o los petos vaqueros (una de las tendencias de esta primavera), vestidos de punto que marcan la figura o complementos como las botas track.

Conclusión: Alejandra es la perfecta heredera (aunque no tan pública) de ese estilo con el que Mar Flores sigue siendo una de las mujeres más elegantes de nuestro país desde que la conocimos en los años 90.