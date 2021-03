Olga Moreno, tras el anuncio del sorprendente documental de Rocío Carrasco, no se ha querido venir abajo y ha optado por un alegre conjunto sport chic de lo más acertado.

Olga Moreno se encuentra en mitad de una tormenta mediática casi sin precedentes. Y es que en una misma semana han surgido numerosas noticias que le afectan de manera directa y que, muy probablemente, marquen un punto de inflexión en la vida de la malagueña. La primera, y quizás la más esperada, es que la esposa de Antonio David Flores será una de las concursantes de la próxima edición de Supervivientes; un reality en el que ya participó Rocío Flores el pasado año y que promete dar mucho juego. Sin embargo, este anuncio no ha sido más que la punta del iceberg; pues la pasada tarde del martes, Sálvame presentaba el tráiler de Rocío: contar la verdad para seguir viva. Un documental que se estrenará el próximo domingo en prime time, en el que Rocío Carrasco pretende contar su verdad sobre la nula relación que mantiene con su hija.

El anuncio del documental de la hija de Rocío Jurado, como no podía ser de otra forma, ha puesto a la familia Flores Moreno patas arriba. A todos les ha supuesto un duro revés en mitad de la lucha legal en la que se encuentran. Un motivo más que suficiente para que todos estamos deseosos de ver su reacción la próxima semana; una vez se haya emitido en Telecinco. Sin embargo, y aunque la situación no debe ser nada cómoda, Olga Moreno no ha querido venirse abajo (ni perder un ápice de su estilo) y nos sorprendía en la tarde del pasado miércoles con un acertado conjunto sport chic con el que alegraba un poco esta tormenta de acontecimientos.

Así es el look sport chic con el que nos ha sorprendido Olga Moreno en su momento más delicado

Los días grises se superan con estilismos llenos de color. O al menos eso es lo que ha debido pensar Olga Moreno a la hora de elegir su último look; pues ha optado por prendas sencillas pero de tonos muy llamativos que no podían sentarle mejor. La malagueña ha combinado de la forma más chic un body lila con una blazer larguísima en color blanco que ha llevado abierta y unos pantalones vaqueros pitillo con detalle de rotura en la rodilla. Sin embargo, han sido complementos los complementos los que han dado ese toque sport. La joven ha optado por unos llamativos sneakers de Adidas y una riñonera de lo más original en color plateado.

Aunque suele vestir de su propia tienda, Olé y Amén, en esta ocasión no hemos encontrado en la web de su marca ninguna de las prendas que conforman este estilismo. Es por ello por lo que hemos decidido navegar por Internet y encontrar algunas piezas similares (o idénticas) para conseguir replicar este look sport chic tan acertado. Haz como Olga Moreno y dale un poco de color a la tormenta.