Alba Díaz tiene el 'total denim look' que desearás en tu armario

Los total looks están arrasando esta temporada. Ya sean trajes de chaqueta lisos o con estampado a juego, pantalones y jerséis de punto en el mismo tono, chaquetas y faldas tweed... Pero si hay unos que estamos viendo más que nunca este año, esos son los 'total denim looks'. Esta primavera el vaquero va a triunfar y se nota porque no paramos de verlo entre las celebrities más estilosas. Si hay una influencer a la que le gusta este tejido esa es, sin duda, Alba Díaz. ¿Quieres ver su último look? A nosotras no nos puede gustar más. Te lo enseñamos.

El denim va a ser el protagonista de la nueva temporada. Aunque es un tejido que siempre ha estado con nosotras, normalmente lo llevamos en prendas concretas como faldas, pantalones o camisas, pero este año no paramos de verlo incluso en algunas a las que no estamos tan acostumbradas: corsés, tops, chalecos, blazers...

El look denim de Alba Díaz

Está claro que la hija de Vicky Martín Berrocal ha heredado el excelente gusto por la moda de su madre. Su estilo ha ido avanzando con los años hasta convertirse en una de las influencers más estilosas de nuestro país y su último look lo demuestra una vez más.

Se trata de un 'total look' formado por unos pantalones de corte wide leg con efecto lavado, un crop top con apliques de brillitos y, la joya de la corona, una bomber oversize que no nos puede chiflar más. ¿Te suena la chaqueta? A nosotras mucho, y es que es la más buscada ahora mismo entre las famosas y ya se la vimos hace unos días a Naty Abascal. Por eso, no nos extraña que se haya agotado tan pronto...

Para completar el outfit, la joven ha optado por añadirle unos stilettos de charol en color negro, que le aportan un toque muy sofisticado al look. Aunque a nosotras nos parece que también quedaría perfecto con zapatillas o botas cowboy... ¿Qué te parece?

Todas las prendas, incluida la bomber, son en tejido denim y son de Zara, excepto los zapatos de tacón. Sigue bajando hasta nuestra galería y descúbrelas todas con detalle... ¡Te van a encantar!