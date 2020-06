La joven ha pasado el confinamiento en plena naturaleza, en la finca que tiene su padre, Manuel Díaz ‘El Cordobés’, tiene en Sevilla y donde ha podido disfrutar también de sus dos hermanos pequeños, Manuel y Triana. Pero con la vuelta a la normalidad, Alba Díaz está retomando su vida, y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido salir a cenar con unos amigos por Madrid.

La hija de Vicky Martín Berrocal es, como su madre, una apasionada de la moda. Aunque está estudiando Business & Communications, en The College For International Studies, de Madrid, donde tiene como compañero a Froilán, también se ha destacado como toda una influencer en nuestro país. Por ello no nos extraña nada que cuide al extremo sus looks y todos los detalles. El último ha tenido como gran protagonista a su bolso.

Con unos básicos. pantalones vaqueros, una americana blanca y un top del mismo color, el gran aliado para hacer convertir su look en algo especial fue su bolso.

La tendencia de los mini bolsos

Alba eligió un modelo mini de Valentino, que se puede llevar de mano y en bandolera, en tono nude, acolchado y con tachas. Un bolso, con un punto coqueto y roquero a la vez, que hizo que nos enamorásemos de su complemento nada más verlo.

Los mini bolso son la tendencia de este verano, pero no solo de las primeras firmas como el que lleva ella (tiene una gran colección que comparte con su madre), y cuyos precios rondan los 1.000 euros, también en las marcar low cost puedes encontrar diseños ideales para este verano.

Alba Díaz tiene un estilo muy personal y casi siempre con un punto atrevido. Chunky sneakers, sudaderas XXL, looks de inspiración militar, pantalón slouchy… son algunas de las prendas y complementos preferidos de su armario, pero siempre combinado con los bolsos más top. El de Valentino es otro ejemplo más.

Y si la moda no tiene secretos para ella, tampoco las tendencias beauties. Su último cambio de imagen, con ese corte bob y el tono rubio en la parte final de la melena, también es otra tendencia que le queremos copiar.