En verde menta, de efecto piel y muy pero que muy rebajado. Así es el conjunto de dos piezas de Mango que ha lucido Alba Díaz en su cuenta de Instagram.

Siempre que vemos una prenda protagonizar los looks de todas nuestras famosas o influencers favoritas, sabemos que esa prenda está en rabiosa tendencia. Ocurrió el verano pasado con los pantalones paper bag; lo vimos en otoño con las sobrecamisas de cuadros; pasó en invierno con las botas de suela track; y ahora en primavera lo estamos notando con los conjuntos de efecto piel. Las prendas de polipiel o tipo cuero han llegado a las tiendas más conocidas para quedarse y, en pantalones, chaquetas, faldas, camisas y tops consiguen formar conjuntos de lo más acertado que resultan perfectos para los meses de entretiempo. Especialmente si son de colores claritos, casi pastel, ideales para los días más primaverales. O si no que se lo digan a Alba Díaz, que ha posado en su cuenta de Instagram con un precioso conjunto de dos piezas en un tono verde menta que no puede favorecerle más.

El conjunto efecto piel verde menta que ha conquistado a Alba Díaz (y que también te conquistará a ti)

La hija de Vicky Martín Berrocal y Manuel Díaz ‘El Cordobés’, que de moda entiende y mucho, posó ante sus más de 241 mil seguidores con un precioso conjunto verde menta de polipiel de Mango que aunaba lo mejor del invierno y de la primavera. Y es que, de efecto piel, resulta perfecto para esos momentos en los que aún hace frío; pero su tono pastel es idóneo para dar la bienvenida a la época más colorida del año. ¡Lo tiene todo!

Formado por una chaqueta de diseño abullonado y corto con cuello de solapa, manga larga con puños abotonados, bolsillos laterales y cierre de botones en la parte delantera; y por un pantalón de cintura elástica con cordón ajustable, diseño recto, largo y tiro alto, este conjunto de dos piezas se corona como el claro ganador de la temporada. No hay más que vérselo puesto a Alba Díaz para darse cuenta. Su color verde pastel, similar al tono menta o aguamarina, resulta tan favorecedor como bonito. Ella lo ha combinado de la mejor forma con sencillo crop top negro de cuello redondo y unas simpáticas zapatillas deportivas (o sneakers) blancas. Dos piezas extremadamente simples que dejan claro que este conjunto no necesita de mucho para ser una auténtica joyita.

¿Y sabéis que es lo mejor de todo? Que está muy pero que muy rebajado en la web de Mango. De hecho, la chaqueta antes costaba 49,99 euros y ahora puede ser tuya por tan solo 29,99 €; y los pantalones, con un descuento de más del 30%, ahora están disponibles por 19,99 € ¡Un chollo que no debes dejar escapar!