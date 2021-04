El estampado de cebra ha venido para sustituir al animal print de leopardo. Y es que las modelos más top del momento ya lo llevan en sus mejores looks.

Resulta completamente imposible que en tu armario no haya una prenda de estampado animal. En pleno 2021 y después de una pandemia, lo más normal es que todas ya contemos con un vestido, una blusa, unos zapatos o un o bolso cuyo print nos recuerde a la piel de un animal. Y es que este tipo de estampados son tan estilosos como comunes. Hace unos años, no había persona en el planeta que no tuviera alguna prenda con lunares, rayas o flores y ahora ocurre lo mismo con los animal prints. Se han convertido en imprescindibles de cualquier mujer amante de la moda y que se digne a seguir mínimamente las tendencias. En 2019, por ejemplo, todas nos vestimos con prendas y complementos con patrón de serpiente; la temporada pasada, el de leopardo se convirtió en el favorito de muchas; y esta primavera no podemos pasarla sin hacernos con una prenda de estampado de cebra.

El estampado de cebra, el favorito de esta temporada de primavera

En blanco y negro principalmente, el print de cebra viene esta temporada pisando con más fuerza que nunca; dejando la huella de sus pezuñas en cientos de prendas. Con la llegada del buen tiempo y la subida de las temperaturas, este dibujo aparece en camisas y vestidos de lo más fresquito y favorecedor; pero también en mascarillas y botas primaverales. Y es que la cebra que consigue dar ese toque salvaje y arriesgado a todas las prendas y complementos y nos ayuda a triunfar de la mejor forma. No hay más que fijarse en las it girls más populares para darse cuenta. ¿O es que acaso no has notado que las modelos más top, aquellas expertas en crear tendencia, ya lo llevan en sus estilismos de diario y también en los más especiales?

Ya sea en prendas completas o en dosis más reducidas; en looks de diario o en estilismos de noche; las rayas de este animal tan adorable se han convertido en uno de los estampados favoritos estos días. Y es que la cebra funciona en cualquier modelito y situación; pues tiene tantas posibilidades como una pueda imaginar. Es precisamente por ello por lo que, fijándonos en la forma en la que las top models internacionales la llevan, hemos elaborado una completa selección con las mejores prendas y accesorios estampados con el patrón de este simpático mamífero. Botas, vestidos, camisas y hasta mascarillas de rayas bicolores que lograrán alegraros este mes de abril. Y es que, en abril, cebra mil.