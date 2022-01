Desde hace meses está en el ojo del huracán. Pasó años en su discreto segundo plano, pero desde su participación en Supervivientes, realitie que ganó, y su posterior separación de Antonio David, todos los focos se han puesto sobre ella. Además, las declaraciones de Rocío Carrasco en su docuserie también la convirtieron en parte protagonista de la historia. Ahora la nueva vida de su exmarido (aunque no todavía oficial) con una reportera de televisión la han colocado otra vez en la primera plana. pero ella prefiere, de momento, mantener la discreción de antaño. Por eso, Olga Moreno continúa con su vida normal en Málaga, acudiendo a su tienda (que ahora ha tenido que cerrar unos días por enfermedad) y allí la hemos visto con ese look informal, que todas llevamos a diario, y que ha convertido al acolchado en la gran prenda de la temporada.

Todavía quedan varias semanas de frío, y aunque ya queramos pensar en los primeros días de sol de primavera, aún tendremos que llevar un tiempo más prendas de abrigo. Este invierno los acolchados, tanto en la versión abrigo como cazadora, están triunfando sin discusión. Para acompañar todos los looks, pero especialmente en la versión más sport son los reyes indiscutibles.

Olga Moreno y su look más informal: con alcolchado, vaqueros y sneakers

Informal y cómoda, así ha sido el último estilismo que ha elegido Olga Moreno. La empresaria acudió a su tienda luciendo unos pantalones vaqueros rectos en azul desgastado con aberturas en los bajos, un jersey verde, que daba el toque de color, sneakers combinando varios colores y un voluminoso acolchado azul marido. Esta última es la prenda que todas tenemos en el armario esta temporada, y si todavía no te has hecho con una, las rebajas son el mejor momento.

La cazadora de Olga es de su tienda Olé & Amén y tiene un precio de 89,99 euros, aunque la mala noticia es que ya se encuentra agotado (y a estas alturas de temporada no es muy posible que la vuelvan a reponer).

La prenda de fondo de armario para todos los inviernos

Hay temporadas que son más tendencia, pero más o menos de moda, los acolchados ya son un imprescindible para los meses de frío. La moda aprè ski hace ya tiempo que invadió las calles, y de todas las prendas han sido los acolchados los que han triunfado sin discusión.

El modelo de Olga Moreno es uno de nuestros preferidos. Tiene la comodidad de una cazadora, un color que encaja con todo y del que nunca nos vamos a cansar, y el volumen suficiente para dar el toque de moda y hacer especial el estilismo más sencillo e informal.