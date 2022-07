Mamá de familia numerosa, rostro habitual de la televisión, ‘influencer’… Pilar Rubio ha demostrado ser una mujer polifacética que se atreve con todo. Entre sus grandes virtudes destaca que es una persona valiente de esas que encara el mundo con cierta osadía cuando hace falta. A la hora de vestir también es un torrente de inspiración. Su estilo es totalmente ecléctico. Aunque si tuviéramos que subrayar cuál es su mejor versión optaríamos, sin duda, por su lado más rockero. Abrimos el armario de la colaboradora para acercarte algunos de sus looks más destacados.

El color preferido de Pilar Rubio es el rojo. Tanto es así que para su segundo vestido nupcial apostó por este tono tan inusual para una novia. Eligió un espectacular jumpsuit del diseñador libanés Zuhair Murad. “Siempre te dije mi amor, Sergio Ramos, que si algún día nos casábamos, yo iría de rojo. And HERE I GO!!! Una fantasía hecha realidad”, añadía entonces. Sin embargo, el otro color con el que más cómoda se siente es con el negro. Siempre que puede apuesta por looks ‘total black’ dando rienda suelta a su pasión rockera.

El estilo propio de Pilar Rubio

Su esbelta silueta hace que la mujer de Sergio Ramos esté perfecta con estilismos muy distintos. Desde trajes sastre dos piezas en versión ‘working girl’ a vestidos mini para una noche de fiesta. Su armario es tan versátil que podríamos encontrar ropa que se adapta a mujeres muy dispares. Una de las principales premisas de Pilar Rubio es no resultar nunca aburrida. Tampoco excesivamente dulce ni clásica. Ambos conceptos no van con ella. Para sus acontecimientos más destacados aprovecha que sus looks tengan ese toque cañero tan distintivo en su persona.

El cuero es uno de sus materiales preferidos. Hemos visto a la colaboradora con cazadores, monos o tops… Además adora los estampados, si pueden ser en print animal, aún se adaptan mejor a ella. Los últimos años ha ido depurando su estilo y dejando atrás su versión más ‘heavy’. Una vertiente que mostraba cuando comenzó a hacerse conocida allá por el año 2008 como inolvidable reportera del programa ‘Sé lo que hicisteis’.