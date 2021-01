Llevábamos tiempo buscando el abrigo de astronauta que enamoró a Anita Matamoros y por fin lo hemos encontrado. Una parka muy especial (y también muy espacial).

Todo lo que se pone, para bien o para mal, acaba llamándonos la atención. Anita Matamoros es una de esas influencers que tiene muy claro cuál es su estilo y, aunque suele llevar prendas de todo tipo y seguir las tendencias más rabiosas de cada temporada, siempre opta por looks especialmente llamativos. A la youtuber le gusta lucir su figura gracias a prendas de lo más ajustado, enseñar prenda con minifalsas o vestidos mini, subirse a unos buenos tacones y llevar brillos y colores a todas partes. Cuantos más, mejor. Sin embargo, y a pesar de que ella tiene claras cuáles son sus preferencias, es consciente de que hay prendas que no funcionan en ciertas situaciones. Y en pleno invierno, en alerta por nieve, las minifaldas, los tacones y las prendas ajustadas quizás no sean lo mejor. Las bajas temperaturas invernales nos han obligado a sacar las prendas más abrigadas e nuestro armario y Anita Matamoros no ha sido menos. La joven ha dejado a un lado sus vestidazos y ha sacado un abrigo de astronauta que llevábamos tiempo queriendo encontrar- ¡Y por fin lo hemos conseguido!

El abrigo de astronauta de Anita Matamoros que tanto nos gusta

Hablamos de «abrigo de astronauta» porque es que, además de especial, es completamente espacial. Su tejido holográfico, que según la luz que refleje en él se ve de un color, de otro o de todos a la vez, convierten a la prenda favorita de Anita Matamoros para el frío en toda una pieza hipnótica. ¡Es imposible no quedarse pasmado mirándolo durante varios minutos. Una parka rellena de plumas y muy, pero que muy abrigada que, tras mucho buscar por la web; hemos logrado encontrar de dónde es.

La marca que la firma es Canadian Classics, una empresa especializada en el diseño de prendas de abrigo que ha alcanzado tal perfección que ha llegado a crear prendas tan alucinantes como la de la hija de Kiko Matamoros. Con cinturón y bastante mullidita, la parka favorita de la influencer nos ha dejado sin palabras. Eso sí, también nos dejará sin ahorros si queremos hacernos con ellas pues, aunque el precio es más que justo viendo lo bonita que es, es cierto que no es asequible para todos los bolsillos. El abrigo tiene un precio de 289 euros y recibe el nombre de Alma. Una pena, pues nosotras la hubiésemos llamado «Galaxia», «Space» o, por qué no, «Área 51».