Si de algo no tenemos dudas, es de que este 2022 va a ser conocido como el año de las bodas. Y es que entre las que se retrasaron debido a la pandemia del coronavirus, y las que ya estaban planeadas, los enlaces están siendo un no parar. De hecho, este verano ya tiene el récord, porque no había habido tantas celebraciones desde hace 40 años.

Seguro que si tienes una boda próximamente, ya conoces las normas básicas del ‘dress code’: no hay que hacer mezclas demasiado llamativas para no robarle el protagonismo a la novia; no se debe llevar un vestido largo a una boda de día, ni una pamela a una de noche; y, por supuesto, no se puede vestir ni de blanco ni de negro.

Sabiendo esto, lo más probable es que ya estés a la caza de tu vestido perfecto. Sin embargo, encontrar el look de invitada ideal no es una tarea fácil, sobre todo si queremos ir elegantes pero sin gastarnos mucho dinero. Pero tranquila, también es posible triunfar con un presupuesto limitado. La clave está en apostar por un diseño relativamente sencillo y añadirle los accesorios infalibles.

Ficha estos 8 vestidos de invitada y acertarás (sin arruinarte)

Esta nueva temporada los tejidos satinados, las mangas farol, los cortes asimétricos, los fruncidos o la sastrería reversionada destacan entre las tendencias más aclamadas entre las invitadas. En tiendas como Zara, Mango, Fórmula Joven o Sfera hay vestidos que pueden funcionar a la perfección en una boda de septiembre u octubre. Y, para facilitarte la tarea, hemos recopilado los ocho diseños más ideales (por menos de 40 euros). ¡Sigue bajando y fíchalos antes de que se agoten!