La comodidad de la mañana a la noche se impone en nuestros looks de verano. Aunque los taconazos todavía nos siguen seduciendo en las ocasiones más especiales, nada mejor que unas sandalias planas para pisar fuerte, pero también con mucho estilo. Ya hace varias temporadas que los tacones han bajado considerablemente sus centímetros, pero cuando llega el buen tiempo todavía nos gustan más los diseñados todoterreno. Desde las bailarinas a las sneakers, pasando por las alpargatas de esparto de cuñas moderadas, pero sobre todo, las sandalias planas en todos los estilos.

Con vaqueros, vestidos largos de estilo boho o las mini, la tendencia top de la temporada, son el complemento ideal para los looks más frescos y relajados que triunfan en los días de más calor y, a la vez, ir a la moda.

Las sandalias planas que encajan con todos los estilos

las ugly sandals siguen estando en lo más alto. Aunque cuando llegaron a nuestras vidas hace varias temporadas las miramos con mucho recelo, nos han terminado de conquistar por su comodidad. Apostamos por las clásicas de dos tiras con hebilla, pero también nos gustan las de colores vibrantes, acolchadas o con algún detalle joya. Si todavía no te has hecho con unas no puedes esperar más.

Este verano son las cangrejeras las que se coronan como el calzado favorito de las fashionistas, que han visto como firmas exclusivas como Loewe o Versace las subieron a sus pasarelas. Unas sandalias que nos vuelven directamente a nuestra infancia en los días de playa, pero que prometen ser las reinas absolutas del street style.

Aunque si no eres tan atrevida, apostar por lo clásico siempre es apostar sobre seguro. Con las básicas palas, las de cuero de tiras con cierto aire hipppie o incluso las romanas no fallarás.

