Todavía nos quedan por disfrutar los últimos días de fiestas navideñas, entre ellas una de las más especiales el día de Reyes. Sin embargo, ya tenemos un ojo puesto en las rebajas que llegarán en solo unos días, aunque ya hay algunas firmas que se han adelantado con descuentos especiales, el gran día será el próximo 7 de enero. Es el momento más esperado del año para los amantes de las moda, donde vamos encontrar las prendas y complementos que llevamos mirando toda la temporada, unas veces auténticos caprichos y otras básicos que estarán en nuestro armario mucho tiempo.

Aquí vamos a hablar de estos últimos. De las piezas que no puedes dejar pasar en estas rebajas de invierno, porque son tan atemporales que podrás llevar durante muchos años, e incluso algunas también te servirán para la primavera.

Las mejores compras que podrás hacer estas rebajas

Te hemos hecho una selección de prendas y complementos con los que no vas a fallar. Empezando por una básica blazer de cruzar de cuadros, una prenda que vas a combinar con todos los looks y que no entiende de edades, y terminando por el básico jersey marinero, ideal en cualquier estación del año. Tampoco puede faltarte en tu lista de la compra un abrigo estilo masculino, y te damos a elegir dos colores: el siempre infalible negro o el no menos clásico camel.

Si hablamos de complementos, un bolso negro de piel de bandolera es un acierto seguro. Cómodo y todoterreno, encaja prácticamente con todos los looks. Aunque te parezcan un poco más fashion, unas botas estilo amazona también serán una gran inversión. Esta temporada triunfan especialmente los modelos con suela track, lo más cómodo que te puedes poner en los pies, y también muy fáciles de combinar, desde los vaqueros a los trajes de chaqueta.

En estas primeras semanas de rebajas hazte con alguna de estas prendas que te proponemos para formar ese armario que nunca pasa de moda y con el que siempre vas a saber qué ponerte.