Hemos encontrado auténticos chollos buceando por el grande de Inditex. Te enseñamos los 8 pantalones de Zara que comprar estas rebajas. Y al mejor precio.

Desde que comenzaran las rebajas hemos estado muy pendientes de nuestras tiendas favoritas para hacernos con nuestros artículos preferidos a un mejor precio. Hemos buceado en Zara para encontrar los ocho pantalones que más nos favorecen y que nos seguiremos poniendo durante los próximos meses. ¿Lo mejor? Están súper rebajados y todos tienen un precio de menos de 8 euros. Una compra que será perfecta para dar la bienvenida al mes de febrero.

Los 8 pantalones de Zara, perfectos para cada ocasión

Aunque este año las rebajas han sido muy diferentes. Por un lado comenzaron antes que lo habitual debido a la pandemia provocada por el coronavirus, ya que las tiendas necesitaban aumentar sus ventas tras los últimos meses que han sido malos. Posteriormente, hemos invertido en prendas comfort, la auténtica tendencia de la temporada. Desde que nos quedásemos en casa el pasado mes de marzo todas las marcas conocidas han ido lanzando su propia colección bajo la etiqueta de new comfort, prendas cómodas, pero a la última, en tejidos suaves y envolventes.

Pero más allá del new comfort, que ha ganado tantos adeptos, es hora de hacernos con los pantalones más bonitos de Zara y que ahora son auténticos chollos. Por menos de 8 euros, concretamente por 7,99 euros, hemos seleccionado hasta ocho modelos diferentes, para todos los gustos y cuerpos. Desde un atrevido print animal para tus salidas nocturnas (cuando podamos) hasta unos leggings cómodos para estar en casa o incluso unos vaqueros negros, un básico infalible que debes tener sí o sí en tu armario.

Los auténticos chollos para cambiar tu armario

Si todavía no te has hecho con tus prendas favoritas rebajadas, ahora es el momento. Con el fin de la época de grandes descuentos y promociones a la vuelta de la esquina, las tiendas ya sacan toda su artillería pesada y ofrecen auténticos chollos. Por ese motivo, es el momento perfecto para comprar aquel pantalón que no te atreviste a hacerlo en temporada o para renovar los básicos que llevan en tu armario desde hace años y que ya pueden pasar a una mejor vida. Sea como fuere, no te pierdas los pantalones que hemos seleccionado para ti.

Hemos seleccionado modelos versátiles (si sabes como combinarlos), fáciles de combinar y que te salvarán de cualquier apuro. Una prenda que además puedes lucir con todo tipo de calzado: desde zapatillas planas, hasta botas track o incluso de cara a la primavera con unas bonitas sandalias. Depende del modelo que elijas, podrás lucirlo en una ocasión u otra pero estamos seguro de que le sacarás provecho a cada una de las prendas que te proponemos. ¡No te las pierdas y sigue leyendo! ¿Cuál es vuestra favorita?