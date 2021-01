Los gorritos de lana son el complemento estrella del invierno. Hemos querido seleccionarte nuestros favoritos para que vayas a la moda sin pasar nada de frío.

No hace falta que os lo digamos nosotros ni tampoco Roberto Brasero, Laura Madrueño o Flora González; con la llegada del nuevo año también nos ha tocado dar la bienvenida al frío polar. La borrasca Filomena ha hecho de las suyas y, por mucho que intentemos olvidarla, no tenemos más que abrir la ventana para notar sus claros efectos. La temperaturas han bajado; la nieve ha ocupado las calles de muchas de las ciudades de nuestro país; y nuestros looks ahora están compuestos por un sinfín de capas que nos abrigan y, al mismo tiempo, nos obligan a adelantar el despertador diez minutos para poder vestirnos al completo. Camiseta térmica, jersey, chaquetón, leggings, pantalones, bufanda y gorro. Una cadena de prendas y complementos en la que todos los elementos son impredecibles pues nos ayudan a sobrevivir en este invierno tan sorprendentemente frío. Y hoy hemos venido ha hablar de uno de ellos: los gorros de lana.

Los gorros de lana (con o sin pompón) son la guinda perfecta del pastel que es nuestro estilismo. Nos protegen del frío, los cubren las orejas y la cabeza y nos ayudan a mantener nuestras ideas a salvo. Son, sin duda, el complemento estrella de nuestros conjuntos invernales y llevarlo en todos y cada uno de nuestros looks, es prácticamente una obligación cuando las temperaturas bajan de 10 grados. Si la protagonista de Emily en París se pasa toda la primavera francesa luciendo las boinas más bonitas, ahora es nuestro turno de lucir los gorros más abrigados de la temporada.

Estos son nuestros gorros favoritos del invierno

Nuestra idea es siempre seleccionaros las mejores prendas y complementos; los más bonitos, cómodos y actuales. Por ello (y por vosotras), hemos estado haciendo una selección de los gorros de lana más bonitos de todo el mercado. Con precios que rozan los 10 euros, hemos encontrado verdaderas maravillas que podrán coronar vuestros looks y convertiros en las auténticas reinas de las nieves.

De marcas como H&M, Benetton, Oysho o Scotch & Soda, os presentamos nuestros ocho gorros favoritos de la temporada de invierno. Estampados, lisos, flúor o en tonos pastel. Estamos seguras de que lograrás encontrar uno que se adapte a tu estilo y a tus preferencias. Este invierno, abrígate más que nunca y presume de buen gusto gracias a este complemento tan resultón. ¡No pierdas la oportunidad, que algunos están rebajados!