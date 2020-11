Los flecos son, sin duda, una de las tendencias más rompedoras de esta temporada. Es por ello por lo que te damos 8 formas distintas de llevarlas y no fallar en el intento.

Si hace unos años no parabas de bailar al ritmo de No rompas más mi pobre corazón de Coyote Dax y eres una de esas personas que ha visto más de una vez musicales como Chicago, Burlesque, Moulin Rouge o Cabaret; esta tendencia está pensada especialmente para ti. Los flecos se han convertido en uno de los detalles más especiales de esta temporada y son muchas las prendas y complementos que los incluyen para ganar movimiento y originalidad. Un acierto se mire por donde se mire. Llevados por los cow boys y cow girls del lejano Oeste en las películas rodadas en el desierto de Tabernas pero también lucidos por las femmes fatale más reconocidas del mundo audiovisual; esta tendencia es tan versátil como llamativa. Y es que funciona en todo tipo de prendas pero también en todo tipo de estilos. Algo que queremos demostraste con esta simpática selección de prendas y complementos.

Los flecos, el la tendencia más rompedora del otoño

Acostumbrados a ver looks llenos de flecos en festivales de música la talla de Coachella o el español Arenal Sound; este año, por culpa de las cancelaciones a causa de la crisis de la Covid-19, no hemos podido disfrutar de ellos. Sin embargo, estos ahora han decidido inundar las tiendas con la intención de que los vistamos en nuestro día a día, de que los llevemos en las calles de nuestra ciudad en nuestros looks preferidos. Si no los pudimos llevar en nuestros conciertos favoritos, ahora los podemos llevar en nuestros planes más cotidianos. Y no nos parece nada mal, pues se trata de un detalle que da mucha vida a una prenda y que consigue convertir un look bah en un estilismo ¡BUAH!.

En prendas de abrigo como blazers, kimonos o sobrecamisas; pero también en faldas, vestidos y jerséis, además de en complementos de todo tipo como bolsos y zapatos. Los flecos han llegado esta temporada para quedarse y es tu decisión añadirlos a tu armario o no. Nuestra recomendación es, sin duda, que les vayas buscando un hueco pues se trata de una tendencia de lo más arrolladora que ha venido para quedarse. Por ello, y porque entre otras muchas cosas, somos más buenas que el pan, os hemos hecho una selección de ocho formas diferentes de llevar este simpático detalle. En prendas o en accesorios, pero siempre integrado de la mejor forma. ¿Te atreves con alguna de ellas?